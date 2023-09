Ganeshotsav 2023 : सजविलेल्या वाहनातून आणण्यात येणाऱ्या आकर्षक गणेशमूर्ती, फुलांची होणारी उधळण, गणेशाच्या मूर्तीची विधिवत स्थापना करताना होणारा मंत्रघोष, गणेशाच्या आरतीचे सूर अशा आनंदाच्या, जल्लोषाच्या आणि उत्साहाच्या वातावरणात लाडक्या गणरायाचे पंचवटी परिसरात आगमन झाले. (Ganeshotsav 2023 Wish fulfilling Ganesha set up by third parties Beloved Ganaraya welcomed in Panchvati area with jubilation nashik)

( लोकल ते ग्लोबल लेटेस्ट अपडेट मिळवा सकाळच्या व्हॉट्सअप चॅनेलवर फक्त एका क्लिकमध्ये )

हिरावाडी रोड येथील त्रिमूर्तीनगर मित्रमंडळाच्या इच्छापूर्ती गणेशाचे तृतीयपंथीयांच्या हस्ते स्थापना केल्यानंतर आरती करण्यात आली.

त्यांनतर मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला.याप्रसंगी मंडळाचे संस्थापक अंबादास खैरे, संदीप गांगुर्डे, प्रकाश आव्हाड, दिनकर लोहकरे, गणेश शिंदे, मनोहर आव्हाड, नाना राऊत, राम शिंदे, अशोक पाटील, राज रंधवा व मंडळाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

पंचवटीतील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ आणि घरोघरी स्थापन करण्यात येणाऱ्या गणेशमूर्तीची बुकिंग अगोदरच करून ठेवण्यात आली होती, दुकानातील मुर्ती नेण्यासाठी सकाळपासूनच लगबग सुरू होती.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यामुळे पंचवटीतील सर्वच रस्ते गणेशभक्तांच्या गर्दीने फुलून गेले होते. मुहूर्तावर गणेशमूर्ती घेऊन जाण्याची लगबग दिसत होती. काही सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी एक-दोन दिवस अगोदरची गणेशाच्या मूर्ती आपापल्या मंडपाच्या ठिकाणी आणल्या होत्या.

पंचवटीतील मालेगाव स्टॅन्ड, पंचवटी कारंजा, पेठ रोड, नांदूर नाका, मानूर, नवीन आडगाव नाका, दिंडोरी रोड, मेरी, म्हसरूळ, मखमलाबाद, आडगाव, मखमलाबाद नाका या ठिकाणच्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी गणेशमूर्तीची स्थापना केली.

गणेशोत्सव मंडळाच्या कार्यकर्त्यांच्या उत्साहाप्रमाणेच घरोघरी स्थापना करण्यात येणाऱ्या गणेशमूर्ती घेऊन जाणाऱ्या कुटुंबातील सदस्यांचा उत्साह दिसून येत होता. ‘आमच्या पप्पांनी गणपती आणला’ गाण्याची क्रेझ यंदाच्या गणेशोत्सवात असल्याचे दिसत आहे.