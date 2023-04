Nashik News : गणेशवाडी उद्यान मोजतेय अखेरच्या घटका; जागेचा वापर जनावरे बांधण्यासाठी

By

Nashik News : माजी आमदार बाळासाहेब सानप उपमहापौर असताना गणेशवाडीत स्मशानभूमी रोडवर उभारलेले उद्यान सध्या अखेरच्या घटका मोजत आहे. (Ganeshwadi garden is in very bad condition nashik news)

उद्यानाच्या संरक्षक भिंतींसह लोखंडी जाळ्या व इतर साहित्य भुरट्यांकडून लांबविण्यात आल्याने याचा ताबा सध्या जुगारी, मद्यपींनी घेतला आहे. उद्यानच अस्तित्वात नसल्याने या जागेचा वापर जनावरे बांधण्यासाठी होत आहे.

माजी आमदार बाळासाहेब सानप उपमहापौर असताना गणेशवाडी परिसरातील स्मशानभूमी रस्त्यावर लाखो रुपये खर्च करून देखण्या उद्यानाची निर्मिती करण्यात आली होती. कालौघात प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे भुरट्या चोरट्यांनी उद्यानाच्या चारही बाजूने उभारलेल्या संरक्षक भिंतीसह त्यावरील लोखंडी जाळ्याही लांबविल्याने उद्यानात कुठूनही प्रवेश करणे सोपे झाले,

त्यातच येथील खेळणीची मोठ्या प्रमाणावर मोडतोड झाल्याने बच्चेकंपनीही फिरकेनाशी झाली. सध्या या उद्यानाचा ताबा मद्यपी, जुगारी व प्रेमी युगलांनी घेतला आहे. या ठिकाणी दिवसभर जुगारीचा अड्डा जमतो. यात अल्पवयीन मुलांसह ज्येष्ठांचाही सहभाग असतो, हे विशेष. पोलिसांनी याठिकाणी गस्त वाढविल्यास अवैध धंद्यांना पायबंद बसेल, अशी अपेक्षा नागरिकांनी केली आहे.

सभामंडपाचा ताबा जुगारी, मद्यपींकडे

उद्यानाच्या काही भागात समाजमंदिराची उभारणी करण्यात आली होती. सुरवातीच्या काळात या ठिकाणी गरिबांचे विवाह सोहळे विनाशुल्क ते अल्प शुल्कात होत असे. मात्र हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यापासून येथील विवाह सोहळे व अन्य कार्यक्रम बंद पडले. त्यामुळे येथील पंखे, ट्यूबलाईट व ध्वनिक्षेपण व्यवस्था चोरट्यांनी लंपास केली. सभागृहाला बकाल स्वरूप प्राप्त झाले असून सायंकाळनंतर याठिकाणी मद्यपी, जुगारींची बैठक जमते.

उद्यानाचा बनला गोठा

या ठिकाणची सुंदर लॉन्स दुर्लक्षामुळे गायब झाल्यावर काटेरी वनस्पती उगवल्या आहेत. महापालिकेतर्फे उद्यानाच्या जागेवर मध्यंतरी वृक्षारोपणही करण्यात आले होते. परंतु त्याकडेही दुर्लक्ष झाल्याने बरेच दिवस तग धरून असलेली झाडेही अखेरच्या घटका मोजत आहे. या झाडांचा वापर जनावरे बांधण्यासाठी होत आहे.

उद्यानात घसरगुंडीसह झोपाळा व अन्य खेळणीची व्यवस्था करण्यात आली होती, कालांतराने यातील अनेक खेळणी तुटल्यावर त्याची दुरुस्ती झालेली नाही. त्यातच गार्डनच्या खालील बाजूस पेरूचा बाग असल्याने व मोठ्या प्रमाणावर अन्य झुडुपे वाढल्याने सर्पांची संख्या वाढली आहे. तुटलेली खेळणी व सरपटणाऱ्या प्राण्यांच्या भीतीने पालक आता मुलांना उद्यानात खेळण्यासाठी पाठविण्यास धजावत नाहीत..