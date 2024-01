Nashik Crime: लाईट बंदची कुरापत काढून टोळक्याची कुटुंबाला मारहाण

सिडको : काहीतरी करून तुम्हीच आमच्या घराची लाईट बंद केली, अशी कुरापत काढून शेजारी राहणाऱ्या ६ ते ७ जणांच्या टोळक्याने कुटुंबातील ४ जणांना धारदार शस्त्राने वार करून जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे. (gang beat up family on pretext of light shutdown Nashik Crime)