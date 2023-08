By

Nashik Crime : लग्न करण्याची इच्छा असणाऱ्या तरुणांना वधू दाखवून पैशांची मागणी करून फसविणाऱ्या टोळीला तालुका पोलिसांनी जेरबंद केले आहे. (Gang jailed for extorting money from married youth yeola police laid trap arrested four people nashik crime)

संशयित योगेश पोपट जठार, अंजना योगेश जठार, सचिन प्रकाश निघुट, भाऊसाहेब मुळे (सर्व रा. सायगाव, ता. येवला), तसेच शंकर जगन शेंडे (गोंडेगाव, ता. पारशिवनी, जि. नागपूर) यांनी तक्रारदार ज्ञानेश्वर देवराम खैरनार (गारखेडा) व इतर पीडित साक्षीदारांना लग्न करून देतो, असे सांगून विश्वास संपादन केला.

दिलेश्वरी राणी (रा. भांडेवाडी, ता. कामठी, जि. नागपूर) व सुजाता दिलीप निर्मलकर (चिखली, ता. कामठी) यांच्याशी विवाह करून दिला. त्यापोटी तक्रारदारांकडून रोकड व सोने-चांदीचे दागिने, असा एकूण सात लाख ९३ हजार रुपयांचा ऐवज घेतला.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

या प्रकरणी तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. पोलिस उपअधीक्षक विशाल क्षीरसागर, उपनिरीक्षक हर्षवर्धन बहीर, सुनीता महाजन, आबा पिसाळ, मुकेश जाधव यांनी बारकाईने तपास करून गुन्ह्याचा मास्टर माईंड शंकर जगन शेंडे (गोंडेगाव, ता. पारशिवनी) याला आणखी विवाहसाठी मुली पाहिजेत, त्या मोबदलात दोन लाख रुपये देण्याचे सांगितले.

लग्नासाठी डमी नवरदेव तयार करून कन्हान (जि. नागपूर) येथून शंकर शेंडे याला वेशांतर करून व सापळा रचून पकडले. त्याच्याकडून कार, मोबाईल व काही कागदपत्रे जप्त केले आहेत.

योगेश जठार, सचिन निघुट व भाऊसाहेब मुळे यांना सहायक पोलिस निरीक्षक शिंदे, ठोंबरे, बिन्नर यांनी सायगावहून अटक केली. येवला व कोपरगाव तालुक्यात असेच काही गुन्हे केल्याचे संशयितांनी कबूल केले आहे.