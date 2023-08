Nashik Crime : पाडळी शिवारात (ता. इगतपुरी) इंधनाच्या टँकरमधून इंधन चोरी करून त्याची विक्री करणाऱ्या टोळीचा पर्दापाश करण्यात आला आहे.

वाडिवर्हे पोलिसांनी तिघांना छापा टाकून अटक करीत चोरीचे इंधन, इंधनासह टँकर, पीकअप असा सुमारे ५७ लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. (Gang jailed for stealing and selling fuel from tankers 57 lakh worth of goods seized including fuel Nashik Crime)

लक्ष्मण तानाजी धोंगडे (रा. पाडळी शिवार, ता. इगतपुरी), रमेश शिवमुरत यादव (रा. साकी नाका, मुंबई), अफजल इक्बाल हुसैन (रा. उत्तरप्रदेश) अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे असून दिनेश तानाजी धोंगडे हा फरार झाला आहे.

एचपीसीएल कंपनीचे सेल्स मॅनेजर कौशिक सरोजित भौमिक (रा. सातपूर) यांच्या फिर्यादीनुसार, संशयित लक्ष्मण धोंगडे हा त्याच्या पाडळी शिवारातील शेतातल्या घराजवळ अवैधरित्या ज्वलनशिल इंधनाची चोरी करून साठा करून त्याची अवैधरित्या विक्री करीत असल्याची खबर होती.

त्यानुसार वाडिवऱ्हे पोलिसांसह पुरवठा निरीक्षक अधिकारी भौमिक यांनी धोंगडे यांच्या शेतात वाडिवर्हे पोलिसांसह छापा मारला. त्यावेळी संशयित दिनेश धोंगडे फरार झाला तर तिघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

घटनास्थळावरून पोलिसांनी पेट्रोलचा टँकर (एमएच ०३ सीव्ही ६६७४), एक कार उभी आढळून आली. संशयित टँकरमधील पेट्रोल चोरी करत असल्याचे आढळले.

तसेच त्या ठिकाणी २०० लिटर पेट्रोलसदृश ज्वालाग्रही पदार्थ, ३०० लिटर डिजेल सदृष ज्वालाग्रही पदार्थ असा इंधनसाठा, रिकामे ड्रम, इंधन चोरी करण्यासाठी लागणारी मोटर, नोझल, पाईप असा मुद्देमाल आढळून आला.

तसेच टॅंकरमधील २० हजार लिटर इंधन व टॅंकर असा ३८ लाख ६५ हजार ४६१ रुपयांचा टँकरसह इंधनसाठा, ४ लाख रुपयांचा पिकअप, देशी मद्याच्या बाटल्या असा एकूण ५७ लाख ५८ हजार ५२१ रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला आहे.

याप्रकरणी पोलिसांनी चौघांविरोधात चोरी, अपहारसह जिवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५ नुसार, दारुबंदी कायद्यानुसार व इतर कायद्यांनुसार गुन्हा दाखल केला आहे.