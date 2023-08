Nashik Crime: साड्या चोरणाऱ्या महिलांची टोळी जेरबंद; अवघ्या 6 तासांत लावला छडा

By

Nashik Crime : नांदूर शिंगोटे येथील कापड दुकानातून सहा महिलांनी साड्यांची चोरी केली. हा प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला. दुकानदाराने पोलिसांना माहिती दिली.

तोपर्यंत संशयित सहा महिला व त्यांचे चार पुरुष साथीदार दोन रिक्षांमधून नाशिककडे रवाना झाले. पिंपरवाडी शिवारातील टोलनाका परिसरात रात्री दहाला वावीचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक चेतन लोखंडे यांनी समोरून जाणाऱ्या दोन रिक्षा हेरल्या.

एक रिक्षा थांबवली. त्यातून तीन महिला व दोन पुरुषांना ताब्यात घेतले. दुसरी रिक्षा पांगरी शिवारात पकडली. श्री लोखंडे यांनी दाखविलेल्या प्रसंगावधानामुळे नांदूर शिंगोटेच्या दुकानातून चोरलेल्या साड्या काही तासांत पोलिसांनी हस्तगत केल्या. (Gang of women stealing sarees jailed Apply in just 6 hours Nashik Crime)

नांदूर शिंगोटेत आनंदा सांगळे यांच्या कापड दुकानात त्यांची पत्नी उषा, सून प्रियंका व कामाला असलेली मुलगी गायत्री होती. सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास दुकानात सहा अनोळखी महिला व दोन पुरुष आले.

सौ. उषा व गायत्री त्यांना साड्या दाखवू लागल्या. आणखी दोन तरुण दुकानात आले व त्यांनी अंतर्वस्त्रे खरेदी करायचे असल्याचे सांगितले. त्यामुळे सौ. उषा गायत्रीला साड्या दाखवायला सांगून खाली आल्या.

ही संधी साधत महिलांनी गायत्रीला बोलण्यात गुंतवून साड्या चोरल्या. हा संपूर्ण प्रकार दुकानातील सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद झाला. साड्या आवडल्या नाही, असे सांगत महिला खाली आल्या.

त्यांच्यापाठोपाठ दुकानात आलेले दोघे तरुण बाहेर पडले. दुकानाबाहेर उभ्या असलेल्या दोन रिक्षांमधून मधून ते निघून गेले. महिलांच्या वर्तनाबाबत संशय वाटल्याने सौ. उषा यांनी पती व मुलाला सांगितले.

मुलगा किरण याने सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता, महिलांनी साड्या चोरून नेल्याचे स्पष्ट झाले. सुमारे साडेसहा हजार रुपयांच्या साड्या चोरीस गेल्याची माहिती किरण याने नांदूर शिंगोटे पोलिस चौकीत दिली.

तेथील पोलिस कर्मचाऱ्यांनी सीसीटीव्ही फुटेज व्हॅट्सॲपच्या माध्यमातून सहाय्यक पोलिस निरीक्षक चेतन लोखंडे यांच्यासह वावी पोलिसांना पाठविले. रात्री दहाच्या सुमारास श्री. लोखंडे यांना पिंपरवाडी शिवारातील टोलनाक्यावरून जाणाऱ्या दोन रिक्षांबाबत संशय बळवला.

श्री. लोखंडे यांनी वाहन आडवे लावून एक रिक्षा थांबवली. त्यातील तीन महिला व दोन पुरुषांना ताब्यात घेतले. रात्री साडेदहाच्या सुमारास दोन्ही रिक्षांमधील सहा महिला व दोन पुरुषांना पोलिस ठाण्यात आणले.

नांदूर येथून सौ. सांगळे कुटुंबीयांसह पोलिस ठाण्यात पोचल्या. त्यांनी सर्वांना ओळखले. रिक्षाची झाडाझडती घेतल्यावर चोरीस गेलेल्या काही साड्या पोलिसांना मिळून आल्या. सौ. सांगळे यांच्या फिर्यादीवरून वावी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला.

पोलिसांनी शरनाबाई सुभाष जाधव (वय ५०), संगीता दशरथ जाधव (५८ दोघी रा. अंबरनाथ), ललिता परशुराम जाधव (५५, रा. बेलापूर, ता. पंढरपूर), सावित्री विनायक गायकवाड (४८), सरूबाई हुसैनी जाधव (७०), छाया मरगू जाधव (४५), नागेश तुकाराम जाधव (५०), संतोष विनायक गायकवाड (२२, सर्व रा. आनंदनगर, अंबरनाथ यांना अटक केली. दोन पुरुष आजारी असल्याने त्यांना पोलिस ठाण्यात बसवून ठेवले.