Nashik Crime : दोनपेक्षा अधिक गंभीर गुन्हे असल्यास तडीपारीसह मोका

Nashik Crime : अंबड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत काही दिवसांपासून खून, दरोडा हाणामारी, सशस्त्र हल्ले यासारखे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे वाढत आहे.

पोलिस उपायुक्त मोनिका राऊत यांनी दोन पेक्षा अधिक गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे असणाऱ्या गुंडांवर तडीपारीसह मोक्काअंतर्गत कारवाई करणार असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली आहे. (Gangsters with more than 2 serious crimes will be dealt with under Mokka nashik crime news)

वाढती गुन्हेगारी लक्षात घेत सिडको परिसरातील गुंड गौरव पाटीलवर (२३, रा. कलाकृती हाइट्स, वृंदावननगर अंबड) नुकतीच एनपीडीए कायद्याअंतर्गत एक वर्षांसाठी ही कारवाई करण्यात आली आहे.

गौरव पाटीलने गंभीर स्वरूपाची मारहाण, सशस्त्र हल्ले, दरोडे यासारख्या आठ ते दहा गंभीर गुन्हे केले आहेत.

टिप्पर गॅंगमध्ये सक्रिय असणारा शेवटचा गुन्हेगार गौरव पाटील यास पोलिस निरीक्षक संदीप पवार, जनार्दन ढाकणे यांच्या पथकाने चाकण येथून ताब्यात घेतले होते.

त्याचा संदीप आठवले खून प्रकरणात संबंध आहे की नाही याबाबत तपास सुरू आहे अशी माहिती अंबड पोलिसांनी दिली.