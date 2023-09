Nashik Crime: गांजा विकणाऱ्या एकाला जागृत तरुणांच्या मदतीने अटक

Nashik Crime : शहरातील चंदनपुरी भागातील इस्लामाबाद परिसरात गांजा विक्री व साठा करणाऱ्या संशयिताला किल्ला पोलिसांनी परिसरातील जागृत तरुणांच्या मदतीने अटक केली.

मोहम्मद साबीर मोहम्मद हुसेन ऊर्फ बिरे असे या संशयिताचे नाव आहे. त्याच्या ताब्यातून तीन किलो गांजा जप्त करण्यात आला. (Ganja seller arrested with help of vigilant youth at malegaon Nashik Crime)

मोहम्मद साबीर गेली अनेक वर्षे अवैधरितीने गांजा साठा व विक्री करत होता. पोलिस व स्थानिक रहिवाशांना तो सातत्याने चकमा देत होता.

याच भागातील माजी महापौर मलिक युनूस ईसा व त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी साबीरवर गेले काही दिवस पाळत ठेवली.

काल साबीरने गांजा आणल्याची माहिती त्यांना मिळाली. साबीर चंदनपुरी गेट भागातील समीउल्ला हॉटेल परिसरात गांजा विक्री करीत असताना या तरुणांनी त्याला रंगेहाथ पकडले.

यानंतर त्याला किल्ला पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले. पोलिसांनी तरुणांच्या मदतीने त्याच्या घराची झडती घेतली असता तीन किलो गांजा मिळून आला. मोहम्मद साबीरविरुध्द किल्ला पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.