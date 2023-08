By

Nashik Crime : नांदूर शिंगोटे ता. सिन्नर येथील खळवाडी परिसरातून किराणा दुकानाच्या पाठीमागील घरात विक्रीसाठी साठवून ठेवलेला 75 हजार रुपये किमतीचा सुमारे चार किलो गांजा जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या विशेष पथकाने हस्तगत केला.

या कारवाईत एका महिलेविरुद्ध महाराष्ट्र अमली पदार्थ विरोधी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. जप्त केलेला मुद्देमाल व संशयित महिलेस वावी पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. (Ganja worth Rs 75 thousand seized in Nandur Shingote case registered against woman in action Nashik Crime)

जिल्हा पोलीस अधीक्षक शहाजी उमप यांच्या विशेष पथकाचे पोलीस उपनिरीक्षक विजय गायकवाड, पोलीस नाईक संतोष थेटे, शिपाई नारायण करवर, मनोज सानप, कल्पना लहांगे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.

एमआयडीसी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक शामराव निकम यांना वरिष्ठांच्या आदेशानुसार या कारवाईत सहभागी करून घेण्यात आले होते. स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक हेमंत पाटील यांच्या आदेशाने विशेष पथक दुपारी साडेतीन वाजता नांदुर-शिंगोटे येथे दाखल झाले होते.

खळवाडी परिसरात रेणुका सावली या किराणा दुकानाच्या पाठीमागील घरात गांजाचा साठा दडवून ठेवण्यात आल्याची व स्थानीक ठिकाणी हा गांजा विक्री होत असल्याची माहिती पथकाकडे होती.

त्यानुसार सरकारी पंचांना सोबत घेत अलकाबाई गोविंद पवार (५२) यांना लेखी सूचना देत पोलीस पथकाने त्यांच्या घराची झडती घ्यायची असल्याचे सांगितले. मात्र सदर महिलेने त्यास विरोध केला.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

महिला पोलीस शिपाई श्रीमती लहांगे यांनी बाळाचा वापर करत या महिलेस बाजूला केले व पोलीस पथकाने सरकारी पंचांच्या समक्ष घरात प्रवेश करून तपासणी केली. यावेळी घरामध्ये बेकायदेशीर साठवून ठेवलेला तीन किलो 750 ग्रॅम गांजा पिशवीमध्ये आढळून आला.

या गांजाचे मूल्य सुमारे 75 हजार इतके होते. इलेक्ट्रिक वजन काटा, पॅकिंग साठीचे प्लास्टिकचे पाऊच, स्टेपलर बॉक्स, मोबाईल फोन असा मिळून सुमारे 95 हजार रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी या कारवाईत जप्त केला.

पोलीस पथकाने जप्त केलेल्या मुद्देमाल व संशयित महिला यांना वावी पोलीस ठाण्यात आणले. पोलीस उपनिरीक्षक विजय गायकवाड यांचे फिर्यादीवरून सदर महिलेच्या विरोधात महाराष्ट्र अमली पदार्थ विरोधी कायदा अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.