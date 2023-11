Diwali Festival : अवघ्या दोन दिवसांवर दिवाळी येऊन ठेपली आहे. दिवाळी आली की घराची स्वच्छता केली जाते. तसेच, वापरत असलेल्या वाहनाला लक्ष्मी स्वरुप मानले जाते.

त्यामुळे लक्ष्मीपूजनाला चारचाकी, दुचाकी आणि अवजड वाहनांसह अगदी मुले वापरत असलेल्या सायकलीची वॉशिंग करून पूजाविधी केली जाते.

त्यापार्श्वभूमीवर, सध्या वाहनांची दुरुस्ती व वॉशिंगसाठी गॅरेजवाल्यांकडे वाहनांची गर्दी वाढली आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना आपल्या वाहनांच्या वॉशिंगसाठी वेटिंग करावे लागते आहे. (Garage owners waiting for washing Due to Diwali rush for vehicle repair and washing nashik)

येत्या रविवारी (ता.१२) लक्ष्मीपूजन आहे. दिवाळी सणामध्ये लक्ष्मीपूजनाचा मुहूर्त शुभ मानला जातो. प्रत्येकजण त्यांच्याकडे असलेले दुचाकी, चारचाकी वा अवजड वाहनांसह सायकली असेल तरीही तिची साफसफाई केली जाते.

मात्र त्याचदिवशी गॅरेजवाल्यांकडे गर्दी अधिक असते. त्यामुळे, गेल्या दोन दिवसांपासून शहरातील गॅरेजवाल्यांकडे वाहनाच्या दुरुस्तीसह वॉशिंगसाठी वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. काही गॅरेजवाल्यांकडे तर वाहनांच्या वेटिंग लिस्ट लागल्यासारखी परिस्थिती आहे.

दिवाळी निमित्ताने लक्ष्मीचे रुप असलेल्या वाहनांची दुरुस्ती व वॉशिंग केल्यानंतर लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी झेंडूंच्या फुलांचा हार बांधून वाहनांची पूजा केली जाते. त्यासाठी आत्तापासून वाहनांच्या साफसफाईसाठी गॅरेजमध्ये गर्दी होऊ लागली आहे.

विशेषत: ऑटो गॅरेजवाल्यांकडे वाहनांच्या गर्दी दिसून येते आहे. अगदी वाहनचालक मॅकेनिकशी गोड बोलून आपले वाहन कसे लवकर दुरुस्त व वॉश करून मिळेल यासाठी प्रयत्न करतानाही दिसत आहेत.

तर काही गॅरेजचालक वाहनांची गर्दी पाहता रात्री उशिरापर्यंत काम करताना दिसत आहेत. वाहने वॉशिंगसाठी जादा कामगारही काही गॅरेजवाल्यांनी कामावर घेतले आहेत. तरीही वाहनांची वेटिंग कायम आहे. येत्या रविवारपर्यंत अशी परिस्थिती राहिल असे गॅरेजवाल्यांनी सांगितले.

"अनेकांना लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी आपल्या वाहनांची पूजा करायची असते. त्यादिवशी गर्दी राहण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अनेक वाहनाचालक दोन-तीन दिवस आधी वाहनांची दुरुस्ती व वॉशिंग करतात. यामुळेच वाहनांची गर्दी वाढली आहे. रात्रीही जादा काम करावे लागते आहे."

- विशाल सोनवणे, आॅटो गॅरेज वर्क्स, नाशिक.