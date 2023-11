Nashik News : शहराच्या बहुतांश भागात नियमित घंटागाड्या फिरतात. परंतु नियमित येणाऱ्या घंटागाडीत कचरा न टाकता तो उघड्यावर टाकण्याच्या प्रकारात मोठी वाढ झाली आहे.

याशिवाय वरुणा (वाघाडी), नंदिनी (नासर्डी) या नाल्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर कचरा टाकला जात असून, ते शहराच्या सौदर्यीकरणात बाधा आणत आहे. (Garbage heaps on open spaces with Waghadi hindrance to beautification of city Nashik News)

शहरातील घनकचरा उचलण्यासाठी मनपा प्रशासनाकडून सर्वच भागात घंटागाड्या सुरू आहेत. मळे वस्तीतील काही भागात या गाड्या पोचत नसल्याच्या तक्रारी असल्या तरी बहुतांश भागात घंटागाड्या फिरतात.

परंतु काही बेजबाबदार नागरिकांकडून घंटागाडीत कचरा न टाकता चक्क मोकळ्या जागी तो फेकला जातो. त्यामुळे आरोग्याचे प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत.

वाघाडीच्या पुराचे पाणी थेट गोदापात्रात जाते, त्यामुळे वाघाडीत साचलेला कचराही थेट गोदापात्रात जातो. त्यामुळे दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी वाघाडीची स्वच्छता केली जाते. मात्र यंदा पावसाळ्यापूर्वी वाघाडीची स्वच्छता झालेली नाही.

अर्थात दरवर्षी मोठा पूर अनुभवणाऱ्या वाघाडीला यंदा गोदावरीसारखाच पूरच आला नाही. साफसफाईही नाही व पुराने आल्याने साचलेला कचरा तसाच पडून राहिला आहे. त्यातच नियमित घंटागाडी येऊनही या नाल्यात मोठ्या प्रमाणावर कचरा फेकला जातो.

नागरिकांनी नदीपात्रात निर्माल्य टाकू नये, अशी सूचना लिहिलेला फलक गाडगे महाराज पुलाच्या मधोमध गोदापात्रावर लावला आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी निर्माल्य कलशही ठेवण्यात आला आहे.

परंतु अनेकजण निर्माल्य कलशात कचरा न टाकता थेट गोदापात्रात टाकत असल्याचे दिसून येते. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे अनेकजण या निर्माल्य कलशातच कचऱ्याच्या पिशव्या टाकतात, त्यामुळे कलशात निर्माल्य कमी व कचराच अधिक जमतो.

येथे टाकला जातो कचरा

वाघाडी व नासर्डीसह सरस्वती नाला

पेठ रोडच्या शनी मंदिराचा परिसर

पेठ रोडवरील पाटालगतचा परिसर

दिंडोरी रोडवरील विद्युतनगर व पाटाचा परिसर

नागचौक व हत्तीपूल परिसर

तीळेश्‍वर गणपती मंदिरासमोरील परिसर

नवीन शाही मार्ग, तपोवन परिसर

"शहरात सर्वच भागात घंटागाड्या नियमित जातात, त्यामुळे नागरिकांनी इतरत्र कचरा न टाकता घंटागाडीतच टाकावा. अन्यथा मनपाला दंडात्मक कारवाई करावी लागेल."

- संजय चव्हाण, प्रभाग स्वच्छता निरिक्षक