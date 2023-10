By

Navratri Festival 2023 : तालुक्याचे ग्रामदैवत म्हणून ओळख असणाऱ्या थळघाटातील शैलपुत्री घाटनदेवीच्या मंदिरात रविवार (ता. १५) पोलिस निरीक्षक राजू सुर्वे यांनी सपत्नीक घटस्थापना केली. शारदीय नवरात्रोत्सवाला मंगलमय व भक्तिमय वातावरणात प्रारंभ झाला.

ट्रस्टचे अध्यक्ष सतीश चांदवडकर, भारत साळी, ताराचंद भरिंडवाल, ओमप्रकाश तिवारी, राजेश गुप्ता, किरण फलटणकर, रामा सरकाळे, रामगोविंद यादव, शांताराम रिखे, श्‍यामसुंदर पुरोहित, विजय गुप्ता, शैलेश शर्मा, गजानन गोफणे, पराग बर्वे, माणिक भरिंडवाल, दयानंद आव्हाड, पकंज परदेशी, सोनू भटाटे आदी उपस्थित होते. यात्रोत्सव यशस्वितेसाठी भाविकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन या वेळी ट्रस्टतर्फे करण्यात आले. (Ghatan Devi Navratri Festival Begins decline in enthusiasm in Kavanai too nashik)

पहिल्याच दिवशी भाविकांची दर्शनासाठी गर्दी झाली होती. इगतपुरी शहरासह विविध भागांतील भाविकांनी घट बसवले. घाटनदेवीच्या पायथ्याशी व कसारा घाटाच्या आरंभापूर्वी उंटदरीचे निसर्गसौंदर्य न्याहाळण्यासाठी आणि देवीच्या दर्शनासाठी दाखल झालेल्या भाविकांनी उंटदरी परिसरात गर्दी केली होती.

कावनईत उत्साह

सिंहस्थाचे मूळस्थान, अनेक कुळांची कुलस्वामिनी असलेली श्रीक्षेत्र कावनई येथील कामाक्षीमाता मंदिरात नवरात्रोत्सव भक्तिमय वातावरणात सुरू झाला. मंदिरात रोज विविध कार्यक्रम होणार असल्याची माहिती नवरात्रोत्सव व्यवस्थापन समितीने दिली. देवी भागवत प्रवचन होणार आहे. माता पार्वतीचा अवतार असलेल्या कामाक्षीमातेचे देशात तीनच ठिकाणी मंदिर आहेत.

गर्दीने फुलला महामार्ग

मंबई-आग्रा महामार्गालगतच घाटनदेवीचे मंदिर आहे. रविवारी सकाळपासूनच मुंबई-आग्रा महामार्ग भाविकांच्या गर्दीने फुलला होता. महामार्ग पोलिस व इगतपुरी पोलिसांच्या नियोजनानुसार सर्व्हिस रोड तयार करून वाहतूक सुरळीत करण्यात येत आहे.