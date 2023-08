By

Nashik Crime : होलाराम कॉलनीमध्ये गेल्या सात वर्षांपासून एकत्र राहत असलेल्या प्रियकराने रागाच्या भरात त्याच्य प्रियसीच्या पाठीत चाकू भोसकून खून केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

भांडण आणि त्यानंतर मुलास मारल्याच्या कारणातून सदरचा प्रकार घडल्याचे समेार आले आहे. दरम्यान, प्रारंभी याप्रकरणी आकस्मात मृत्यु झाल्याची नोंद होती.

परंतु शवविच्छेदनातून सदरील मृत्यु नैसर्गिक नसून खून असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे पोलिसांनी याप्रकरणी संशयित प्रियकर श्याम अशोक पवार (३२, रा. कस्तुरबा नगर, होलाराम कॉलनी, नाशिक) असे नाव आहे. (Girlfriend stabbed to death live in relationship for 7 years Nashik Crime)

आरती श्याम पवार (२९, रा. कस्तुरबा नगर, होलाराम कॉलनी, नाशिक) असे मयत प्रियसीचे नाव आहे. दिनेश शिवाजी पवार (रा. ठाणे) यांनी याप्रकरणी सरकारवाडा पोलिसात फिर्याद दिली आहे.

त्यानुसार, पहिल्या पतीने आरतीला सोडून दिल्यानंतर तिची हमाली काम करणाऱ्या श्याम पवार याच्याशी ओळख झाली. त्यातून त्यांच्यात प्रेमसंबंध निर्माण होऊन गेल्या सात वर्षांपासून ते एकत्र राहत होते.

आरतीला पहिल्या पतीपासून दोन मुली तर श्यामपासून एक मुलगा व मुलगी आहे. काही कामानिमित्ताने आरती तिच्या नंदेकडे गेली होती. तिकडून परत आल्यानंतर, संशयित शाम व आरती यांच्या गेल्या मंगळवारी (ता. १५) सायंकाळी वाद झाला.

मुलाने त्याने पिण्यासाठी पाणी सांगितले असता, त्याने नकार दिला. म्हणून संशयित श्याम पवार याने त्याला मारहाण केली. त्यावेळी आरतीने रोखत श्यामला मारहाण केली. त्यामुळे संतापाच्या भरात श्याम याने घरातील चाकूने आरतीला पाठीमागून भोसकले.

घाव वर्मी बसल्याने ती जागीच कोसळली. बेशुद्ध पडल्याने तिला उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले असता, वैदयकीय अधिकार्यांनी तपासून मयत घोषित केले. याप्रकरणी प्रारंभी सरकारवाडा पोलिसात अकस्मात मृत्युची नोंद करण्यात आली होती.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

शवविच्छेदनातून उलगडा

दरम्यान, जिल्हा रुग्णालयाच्या शवविच्छेदन कक्षात डॉ. श्रावण गायकवाड यांनी मयत आरतीच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन केले असता, त्यावेळी तिच्या पाठीत चाकूसदृश्य हत्याराने खोलवर भोसकल्याचे समोर आले.

चाकू पाठीतून घुसून तिच्या यकृताला इजा पोहोचली होती. त्यामुळे शरीरांतर्गंत मोठ्याप्रमाणात रक्तस्त्राव झाला. तसेच, तिला श्वासही घेत न आल्याने तिचा मृत्यु झाल्याचा निर्वाळा शवविच्छेदनातून दिला.

त्यानंतर सरकारवाडा पोलिसांनी संशयित श्याम पवार यास अटक केल्यानंतर त्याने गुन्ह्यांची कबुली दिली. गुन्ह्याचा तपास सहायक निरीक्षक विलास भोये हे करीत आहेत.