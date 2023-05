Vikhe Patil : जागेवर जाऊन चुका दुरुस्त करा; महसुल मंत्र्यांच्या सूचना

Nashik News : मखमलाबाद, म्हसरूळ व सातपूर भागात नवीन सिटी सर्वे क्रमांक लागू झाला असून, सातबारा उताऱ्यावर त्याची नोंददेखील झाली आहे. परंतु पोट हिश्श्याचे एकत्रीकरण करण्यात आल्याने त्यात मोठ्या प्रमाणात चुका निर्माण झाल्या आहेत. (Go to spot and correct mistakes Instructions to City Survey Officer by Revenue Minister nashik news)

त्या पार्श्वभूमीवर संतप्त शेतकऱ्यांनी आमदार ॲड. राहुल ढिकले यांच्या नेतृत्वाखाली महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांची भेट घेत सदर प्रकार सांगितला.

पोट हिश्श्याचे एकत्रीकरण झालेल्या शेतकऱ्यांची आमदारांकडे बैठक होणार आहे. त्यानंतर तातडीने जागेवर जाऊन चुका दुरुस्त करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. महापालिका हद्दीतील म्हसरूळ, मखमलाबाद, सातपूर तसेच अन्य गावठाणामध्ये भूमिअभिलेख विभागाने सिटी सर्वे क्रमांक (सीटीएस) लागू केला आहे.

परंतु सिटी सर्वे क्रमांक लागू करताना मोठ्या प्रमाणात चुका आढळून आल्या आहेत. पूर्वी असलेले सर्व पोट हिस्स्यांचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. पोट हिश्श्याचे एकत्रीकरण करताना दोन ते तीन सर्वे क्रमांक एकत्र करण्यात आल्याने त्यात बांधाला बांध असलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये वाद निर्माण होऊन अनेकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

यासंदर्भात शेतकऱ्यांनी यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले, परंतु त्या संदर्भात दखल घेतली गेली नाही. नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देण्यात आले. परिस्थिती लक्षात घेऊन चुका जागेवर जाऊन चुका दुरुस्त करण्याचे आदेश भूमिअभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांना महसुल मंत्र्यांनी दिल्या.

या वेळी आमदार ॲड. राहुल ढिकले, सीमा हिरे, भाजप शहराध्यक्ष गिरीश पालवे, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., भूमिअभिलेखचे बिपिन काजळे उपस्थित होते. शेतकऱ्यांकडून निवेदन देण्यासाठी माजी नगरसेवक गोकुळ पिंगळे, संजय पडोळ, नारायण काकड, उत्तम काकड, पंडित तिडके, माणिक काकड, किरण पिंगळे, योगेश पिंगळे, रवींद्र पिंगळे, मनोज आरोटे आदी उपस्थित होते.

"भूमिअभिलेख विभागाकडून सिटी सर्वे क्रमांक देताना मोठ्या चुका झाल्या आहेत. त्याचा मनस्ताप शेतकऱ्यांना भोगावा लागत आहे. महसुल मंत्र्यांनी बैठक घेऊन चुका झालेल्या जागेवर अपील न करता दुरुस्त करण्याचे आदेश दिले." - ॲड. राहुल ढिकले, आमदार