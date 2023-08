Nashik Crime : गोदाकाठ भागातील तारुखेडले, ब्राह्मणवाडेपाठोपाठ तामसवाडी नंतर काही दिवसांनी शनिवारी (ता. २६) रात्री खानगाव गणपती मंदिराशेजारील गट क्रमांक २०० मधील ट्रान्सफॉर्मर जळाला होता.

याबाबत येथील शेतकऱ्यांनी माहिती म्हाळसाकोरे उपकेंद्राला दिली. (Godakath area transformer smashing session not stop Farmers in trouble due to lack of action from Mahavitran Nashik Crime)

सध्या पाऊस नसल्याने पिके जळत आहेत. मात्र, महावितरणकडून कुठलीही कारवाई झाली नाही. त्यात जळालेला ट्रान्सफॉर्मर चोरट्यांनी ट्रान्सफॉर्मर खाली पाडून कॉपर, ऑइल, सिलिकॉन आदी चोरून नेले.

यामुळे महावितरण कंपनी व पोलिस यंत्रणेसमोर चोरट्यांनी आव्हान उभे केले आहे. सकाळी येथील शेतकरी मोटार का बंद आहे, म्हणून पाहाण्यासाठी गेले असता, ट्रान्सफॉर्मर खाली पडल्याचे लक्षात आले.

त्यांनी याबाबत म्हाळसाकोरे उपकेंद्राला माहिती दिली. त्यावरून कर्मचाऱ्यांनी जागेवर येत पाहणी करून कनिष्ठ अभियंता ललिता भिरुड यांना वस्तुस्थिती कळविली.

नंतर सायखेडा पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली. सिलिकॉन, ऑइल, धातूची कॉईल चोरीला गेल्याचे निष्पन्न झाले. हवालदार घुगे तपास करीत आहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

"पावसाळा सुरू होऊन तीन महिने झाले. मात्र, पाऊस नाही. पिके जळत आहेत. पिकांना पाणी देणे जरुरीचे आहे. आमचा ट्रान्सफॉर्मर दोन ते तीन दिवसांपूर्वी जळाला होता. मात्र, ‘महावितरण’ने लक्ष दिले नाही. आता ट्रान्सफॉर्मर खाली उतरवून त्यातील साहित्य चोरट्यांनी काढून नेले. त्यामुळे पिकांना पाणी कसे द्यावे, असा प्रश्न पडला आहे. त्यामुळे ‘महावितरण’ने लवकरात लवकर ट्रान्सफॉर्मर बसवून द्यावा."-एक शेतकरी, खानगाव थडी

"आतापर्यंत खानगाव थडी येथील ट्रान्सफॉर्मर दुसऱ्यांदा, तर तारुखेडले येथील एकाच ठिकाणी असलेले दोन, ब्राह्मणवाडे येथील एक, तर तामसवाडी येथील कसारी नाला येथील ट्रान्सफॉर्मरमधील चोरट्यांनी ऑईल, कॉपर, सिलिकॉनची चोरी केली, तर गोदाकाठ भागातील वीजपंप चोरून नेले. ‘महावितरण’ने ट्रान्सफॉर्मर चोरीबाबत व शेतकऱ्यांनी वीजपंपाबाबतीत तक्रार दिली. मात्र, आजपर्यंत कुठल्याही तपास लावण्यात पोलिस यंत्रणेला यश आलेले नाही, हे शेतकरी व महावितरणचे दुर्दैव म्हणावे लागेल."

-लक्ष्मण चकोर, शेतकरी, खानगाव थडी