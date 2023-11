Nashik News : गोदातीरीच्या घाटांना नडला सौंदर्यदृष्टीचा अभाव; नशेबाज अन् गुन्हेगारांचा कब्जा

By

Nashik News : कुंभमेळ्याच्या पर्वात भाविकांच्या सोयी- सुविधेच्या अनुषंगाने गोदातीरी काँक्रिटचे घाट बांधण्यात आले. टाळकुटेश्वर मंदिर पुलापासून ते लक्ष्मीनारायण पुलापर्यंत तसेच टाकळी येथील गोदावरी नदी संगमापासून फिल्टरेशन प्लांटपर्यंत बांधलेले हे लांबच लांब घाट कुठलीही सौंदर्यदृष्टी अन् पर्यावरणाच्या दृष्टीने विचार न करता बांधले गेले.

इतकंच नाही तर सुशोभीकरणाच्या नावाने या घाटांना लावण्यात आलेले लोखंडी रेलिंग अन् हायमास्ट लॅम्प पोलची पुरती विल्हेवाट लागली आहे. त्यामुळे काँक्रिटचे घाट आता पर्यावरण अन् आर्थिकदृष्टीने नाशिककरांसाठी घातक ठरु लागले आहेत. (godavari Concrete ghats are environmentally and economically dangerous for people nashik news)

गोदावरी नदीचा उगम अन् सिंहस्थ कुंभमेळ्याची नगरी म्हणून नाशिकचा संपूर्ण देशात नावलौकिक आहे. कुंभमेळ्याच्या पर्वात लाखोंच्या संख्येने भाविक गोदावरी नदीत शाही स्नानासाठी नाशिकनगरीत येतात. कुंभमेळा पर्वात भाविकांना शाही स्नानासाठी सुलभ सोय व्हावी यासह २००३ च्या कुंभमेळ्यात झालेल्या चेंगराचेंगरीचा अनुभव पाहता असुविधा टाळण्यासाठी २०१४ ला कुंभमेळ्यापूर्वी गोदातीरी मोठे घाट बांधण्यात आले.

टाळकुटेश्वर मंदिर पुलापासून ते लक्ष्मीनारायण पुलापर्यंत तसेच टाकळी येथील गोदावरी नदी संगमापासून फिल्टरेशन प्लांटपर्यंत मोठे घाट बांधले. कुंभपर्वात घाटांमुळे भाविकांना सोयीचे झाले मात्र त्यानंतर घाट ओसाड पडले. घाटांची देखभाल प्रशासनामार्फत झाली नाही. घाट सध्या दुर्दशेच्या अवस्थेत आहे.

घाटांवर लावलेले लोखंडी रेलिंग चोरीला गेले. हायमास्ट लॅम्पचे पोल हातोहात गायब झाल्याचे पाहायला मिळते. घाटांवर भिक्षुक, नशेबाज, गुन्हेगारांचे अड्डे बनले. घाटांमुळे नदीचे पात्र अरुंद झाल्याने नदीतील जैवविविधतेला देखील धोका निर्माण झाला आहे.

पर्यावरणप्रेमींचा घाट निर्मितीला विरोध

२०१४ मध्ये घाटांची निर्मिती झाली. त्या वेळी पर्यावरणप्रेमींचा विरोध होता. त्याचवेळी घाटाचे भविष्य कथन केले गेले, तरीहीदेखील घाट बांधले. पूर्वीचे भाकीत आज खरे ठरले आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून बांधलेल्या घाटांचा येत्या सिंहस्थात लाभ होईल खरा मात्र दोन कुंभमेळ्यातील बारा वर्षांचे अंतरात घाट शहरवासीयांसाठी पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित होवू शकतात, असे मत पर्यावरणप्रेमी शेखर गायकवाड यांनी व्यक्त केले.

"घाटाच्या माध्यमातून सौंदर्य टिकविण्याबरोबरचं पर्यटनाच्या दृष्टीनेदेखील उपयोग झाला पाहिजे. यासाठी आम्ही प्रशासनाला सर्वतोपरी सहकार्य करू." - शेखर गायकवाड, आपलं पर्यावरण संस्था, नाशिक