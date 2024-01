Godavari Gaurav Awards : तांबोळी, गोवारीकर, कांबळे, लेले, सावंत, भिडे-चाफेकर यांना मार्चमध्ये वितरण

Godavari Gaurav Awards : येथील कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानतर्फे दर दोन वर्षांनी देण्यात येणाऱ्या गोदावरी गौरव पुरस्‍कारांची घोषणा झाली आहे.

यंदाच्या पुरस्‍कारार्थींमध्ये डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी (लोकसेवा), आशुतोष गोवारीकर (चित्रपट), प्रमोद कांबळे (चित्र), सुनंदन लेले (क्रीडा), विवेक सावंत (ज्ञान), डॉ. सुचेता भिडे-चाफेकर (नृत्य) यांचा समावेश आहे.