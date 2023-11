Nashik News: गादीवाफा पद्धतीने करावी कांदा रोपवाटिका : गोकूळ आहिरे

मालेगाव : कसमादे परिसरातील बदलते हवामान व अवकाळी पावसामुळे कांदा रोपवाटिकेत मर, काळा करपा, जांभळा करपा रोगांचे प्रमाण वाढले आहे. रोपवाटिकेतील रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे लागवडीनंतर कांद्यास पीळ पडणारा रोग, माना लांबणे, कांदा सड आदींचे प्रमाण वाढून नुकसान होते.

त्यासाठी शेतकऱ्यांनी कांदा रोपवाटिकेच्या व्यवस्थापनाची प्रभावी उपाययोजना करून गादीवाफा पद्धतीने कांदा रोपवाटिका तयार करावी, असे उपविभागीय कृषी अधिकारी गोकूळ आहिरे यांनी सांगितले. (Gokul Ahire statement Onion nursery should be done in Gadivafa method Nashik News)

श्री. आहिरे म्हणाले, की गादीवाफा पद्धतीने रोपवाटिका केल्याने बियाण्याची उगवण चांगली होते. रोपांची वाढ एकसारखी राहते. बुरशीनाशकांचा उपयोग सोपा होतो. बुरशीनाशकाची फवारणी मानेचा भाग व बुडापर्यंत होते.

त्यामुळे काळा करपा रोगाचे नियंत्रण रोपवाटिकेत होऊन लागवडीनंतर पिकात पीळ पडणारा रोग, माना लांबणे याची समस्या कमी राहते.

रोपे जोमदार, गाठी जाड व लवकर तयार होतात. अवकाळी पाऊस आल्यास पाणी अधिक काळ साचून न राहता जादा पाण्याचा लवकर निचरा झाल्याने रोपे पिवळसर होणे, माना लांबणे आणि मर (कांदासड) आदींचा प्रादुर्भाव कमी राहतो.

रोपवाटिका व्यवस्थापन उपाययोजना

० रोपवाटिकेची जमीन मध्यम प्रतीची, उत्तम निचरा होणारी

० गादी वाफ्यावर रोपे तयार करावेत

० गादीवाफा ३ बाय १ मीटर अथवा ४ ते ५ मीटर लांबी व १५ सेंटिमीटर उंच असावा

० बियाणे स्वच्छ, नवीन चांगल्या उगवण क्षमतेचे आणि खरीप अथवा उन्हाळी हंगामाचे असावे

० बियाण्याची उगवण क्षमता चांगली असल्यास एक हेक्टर लागवडीसाठी ६ ते ७ किलो बियाणे पुरेसे

० गादीवाफ्यावर ४ ते ५ किलो चांगले कुजलेले व बारीक शेणखत, ३०० ग्रॅम १५ : १५ : १५ हे मिश्र खत सारख्या प्रमाणात टाकावे

० मातीतून पसरणारे रोग टाळण्यासाठी बियाणे पेरण्यापूर्वी गादीवाफ्यावर कॉपर ऑक्झिक्लोराईड अथवा कॅप्टन ५० ग्रॅम प्रतिवाफा जमिनीत मिसळावे

० ट्रायकोडर्मा पावडर १० ग्रॅम, कुजलेले शेणखत ५ किलो एकत्रित जमिनीवर सारख्या प्रमाणात टाकून मातीत मिसळून घ्यावे

० वापसा आल्यावर बियाण्याची पेरणी करावी

० गादीवाफ्यावर बियाणे पेरण्यापूर्वी बियाण्यास कॅप्टन २.५ ग्रॅम अथवा कॅप्टन २ ग्रॅम बाविस्टीन प्रति किलो याप्रमाणात बीज प्रक्रिया करावी