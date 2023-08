By

Nashik News : महापालिकेने शहरात हॉकर्स झोन निश्चित केले आहे. त्या झोन व्यतिरिक्त अन्यत्र व्यवसाय केल्यास दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद आहे.

असे असूनही शहरात हॉकर्स झोनची संकल्पना मोडकळीस आली असून जिथे ग्राहक, तिथे दुकान ही शहराला बकालपणा आणणारी संकल्पना आणली आहे. बाजारपेठेत पोटभाडेकरू नियुक्त करून अर्ध्या रस्त्यांवर ताबा घेतला आहे.

उरलेले सार्वजनिक रस्ते व मोक्याची ठिकाणे भाई-दादांच्या चेल्यांना रोजावर देण्यात आले आहे. आता भाई- दादांनी नव्या चौफुल्या हेरल्या असून, तेथे फूड स्टॉलची दुकाने थाटून बक्कळ कमाई केली जात आहे.

अतिक्रमण विभागाकडून होत असलेली डोळेझाक शहराच्या बकालपणाला कारणीभूत ठरत आहे. (goons food stall on chowk Neglect of encroachment department towards city poverty Nashik News)

शालिमार येथील नेहरु उद्यानाबाहेर असलेले अतिक्रमण.

शहराचा विस्तार आडव्या पद्धतीने होत आहे. वाढत्या विस्तारात नवीन चौफुल्या, चौक व मार्केटचे पॉइंट तयार झाले आहे. जेथे सुशोभीकरण करून सौंदर्यात भर घालणे अपेक्षित आहे. तेथे फूड स्टॉलची दुकाने थाटली आहे.

फूड स्टॉलवर कारवाई करण्याची प्रशासनाची हिंमत नाही. कारवाई करायला गेल्यास अमुक-तमुक भाई मालक असल्याचे सांगितले जाते. त्या बदल्यात रोजचे दोन- तीनशे अशी फी अर्थात हप्ता एका गाड्यांसाठी आकारला जातो.

गाड्यांवर राज करणारे भाई- दादांपैकी अनेकजण जेलची हवा खाऊन आले आहे. जेल किंवा पोलिस ठाण्यात कितीदा गेले यावरून भाई-दादांचे वजन ठरते. यात मात्र शहराच्या बकालपणात वाढ होत आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

येथे आहे अतिक्रमण

आडगाव नाका, क. का. वाघ महाविद्यालयासमोरील चौफुली, नांदूर नाका, लेखानगर, पाथर्डी फाटा, महामार्गावरील सर्व्हिस रोड, पाथर्डी गाव चौफुली, बिटको चौक उड्डाणपुलाखाली, पेठ रोड, तारवालानगर सिग्नल, जेल रोड टाकी, विहीतगाव सिग्नल, वडनेर दुमाला रोड, सातपूर औद्योगिक वसाहत, त्रिमूर्ती चौक, गोविंदनगर ते सिटी सेंटर मॉल सिग्नल, उपनगर नाका, फेम सिनेमा सिग्नल, तपोवन रोड.

विभागनिहाय नोंदणीकृत फेरीवाले व हॉकर्स झोन

विभाग फेरीवाल्यांची संख्या हॉकर्स झोन्स

पूर्व ११९५ १८

पश्चिम २०७२ ४६

पंचवटी २०९९ ५०

नाशिक रोड २००७ ५२

नवीन नाशिक १७०२ ३१

सातपूर १५३९ २८

---------------------------------------------------

एकूण १०,६१४ २२५