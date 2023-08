Nashik Teacher Recruitment : शिक्षकांसाठी खुशखबर! पेसा क्षेत्रात मिळणार 309 शिक्षक; 80 टक्के पदभरतीस मान्यता

Nashik Teacher Recruitment : जिल्ह्यातील आदिवासी तालुका (पेसा) क्षेत्रातील शिक्षक पदभरतीबाबत रिक्त पदांच्या ८० टक्के रिक्त पदे भरण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील पेठ, सुरगाणा, कळवण, त्र्यंबकेश्वर, दिंडोरी, इगतपुरी, बागलाण, देवळा या तालुक्यांतील प्राथमिक शाळांमध्ये नव्याने ३०९ शिक्षक मिळतील.

या भरतीची वैशिष्ट्ये म्हणजे स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य मिळणार आहे. ही प्रक्रिया राबविण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागात पेसा भरती कक्षाची स्थापनाही करण्यात आली.

आठवडाभरात शिक्षक भरती प्रक्रिया राबविण्यास सुरवात होणार आहे. (government allowed to fill 80 percent of vacant posts regarding teacher recruitment in pesa nashik news)

अनुसूचित जमाती- पेसा क्षेत्रातील शिक्षक पदभरतीबाबत ३ एप्रिल २०२३ च्या शासन आदेशानुसार वित्त विभागाच्या परवानगीनुसार रिक्त पदांच्या ८० टक्के रिक्त पदे भरण्यास परवानगी मिळाली आहे.

यात अहमदनगर, अमरावती, चंद्रपूर, धुळे, गडचिरोली, जळगाव, नांदेड, नंदुरबार, नाशिक, पालघर, पुणे, ठाणे, यवतमाळ जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना भरतीस परवानगी देण्यात आली असून, प्रक्रिया राबविण्याबाबतचे पत्र प्राप्त झाले आहे. पेसा क्षेत्रातील उमेदवारांची तत्काळ प्रभावाने पदभरती सुरू करण्यात येईल.

नाशिक जिल्ह्यातील सात तालुक्यांमध्ये साधारणतः ४५० पदसंख्या असून, याच्या ८० टक्के म्हणजेच ३०९ जागा भरण्यात येणार आहेत. अनुसूचित जमाती-पेसा क्षेत्रातील रिक्त पदांसाठी त्या-त्या जिल्ह्यातील पात्र उमेदवारांना प्राधान्य राहील. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने सन २०२२ मध्ये पवित्र पोर्टल प्रणालीच्या माध्यमातून टीआयटी (टेट-२०२२) परीक्षा घेतली होती.

या परीक्षेच्या अनुषंगाने एसटी-पेसामधील उमेदवारांतून सेवाज्येष्ठतेप्रमाणे मेरिट लिस्ट तयार करून शासन ही यादी पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देतील. ही यादी गोपनीय असणार आहे. यादी प्राप्त झाल्यावर संबंधित उमेदवारांना कागदपत्रे पडताळणीसाठी पेसा कक्षाकडून बोलविले जाईल. त्यानंतर, उमेदवारांचे सिलेक्शन होऊन त्यांना नियुक्ती देण्यात येणार आहे.

पदभरतीस परवानगी मिळाल्यावर प्राथमिक शिक्षण विभागात उपशिक्षणाधिकारी भास्कर कनोज यांच्या अध्यक्षतेखाली पेसा भरती कक्ष स्थापन केला आहे. या समितीकडून भरतीची कार्यवाही प्रक्रिया होईल. आदिवासी तालुक्यांमधील एकूण जागा, रिक्त जागा यांची माहिती प्राप्त झाली असून, पदभरतीची कार्यवाही लवकरच सुरू होईल, असे सांगितले जाते.

अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन

नियमित बदली प्रक्रियेत पेसातील रिक्त पदे भरली जातात. असे असतानाही या भागातील रिक्त जागांचे प्रमाण मोठे आहे. यातच नियमित बदली प्रक्रियेत बदली झालेले २७२ शिक्षक न्यायालयात गेलेले आहेत. त्यामुळे सदर शिक्षक बदली ठिकाणी हजर झालेले नाहीत. या पदभरतीतून पेसा तालुक्यांमध्ये ३०९ शिक्षक मिळणार आहेत.

यात रिक्त जागा प्रामुख्याने भरल्या जातील. त्यानंतर इतर संवर्गातील शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता यादी तयार करून यातील अतिरिक्त शिक्षकांना सर्वसाधारण तालुक्यांमध्ये समायोजन दिले जाणार आहे. त्यामुळे बिगर आदिवासी तालुक्यांतही रिक्त जागा भरण्यास मदत मिळणार आहे.

"जिल्ह्यात पेसा क्षेत्रातील पदभरती तत्काळ करण्याबाबत शासनाचे पत्र प्राप्त झाले असून, त्यानुसार रिक्त पदांच्या ८० टक्के पदे भरण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून, समिती पूर्ण यादीचा आढावा घेईल.

यासाठी स्वतंत्र पेसा भरती कक्ष स्थापन केला आहे. लवकरच पदभरती प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. टेट-२०२२ उत्तीर्ण उमेदवारांची यादी प्राप्त होताच ज्येष्ठतेनुसार गुणवत्ताधारक पेसा उमेदवारांची निवड करण्यात येणार आहे." - नितीन बच्छाव, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद