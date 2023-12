Government Employee Protest: सरकारी कर्मचारी प्रलंबित मागण्यांसाठी आजपासून संपावर

Government Employee Protest : जुन्या पेन्शनसह इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांनी गुरुवार (ता. १४)पासून बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी (ता. १३) सायंकाळी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. मात्र, कर्मचाऱ्यांचे समाधान न झाल्याने बेमुदत संप अटळ आहे.

२००५ नंतर राज्य सरकारच्या सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासह १९ मागण्या प्रलंबित आहेत. यासाठी मार्चमध्ये बेमुदत संपही करण्यात आला.