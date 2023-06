Bank Election: सरकारी व परिषद कर्मचारी बॅंक निवडणुकीत सरळ लढत! संचालक मंडळाच्या 21 जागांसाठी 42 उमेदवार रिंगणात

Bank Election : जिल्हा सरकारी व परिषद कर्मचारी बॅंकेची पंचवार्षिक निवडणुक प्रक्रीयेत मंगळवारी (ता. २०) माघारीचा अंतिम दिवशी तब्बल ८० उमेदवारांनी माघार घेतल्याने आता २१ जागांसाठी ४२ उमेदवार रिंगणात आहेत.

त्यामुळे सत्ताधारी समता पॅनल व विरोधी सहकार पॅनलमध्ये सरळ लढत होणार आहे. दरम्यान, दोन्ही पॅनलला बुधवारी (ता. २१) निवडणुक चिन्ह मिळणार आहे.

तत्पूर्वी, दोन्ही पॅनलने पत्रकार परिषदांद्वारे आरोप-प्रत्यारोप करत, जाहीरनामे प्रसिद्ध केले. (Govt and council employees straight fight in bank elections 42 candidates are in fray for 21 seats on Board of Directors nashik)

यंदा प्रथमच इच्छुकांची गर्दी वाढल्याने २१ जागांसाठी एकूण १६० अर्ज प्राप्त झाले होते. तर, छाननी प्रक्रीयेत केवळ तीन अर्ज बाद ठरले होते. दरम्यानच्या काळात काही उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतल्याने माघारीच्या अंतीम दिवसापर्यंत १२२ उमेदवारी अर्ज वैध ठरले होते.

मंगळवारी माघारीच्या अंतिम दिवशी पॅनलमध्ये समावेशासाठी अनेकांचे प्रयत्न सुरूच असल्याने दुपारी बारापर्यंत फारशा माघारी झाल्या नाहीत. मात्र, जसजसे पॅनलचे उमेदवार निश्‍चित होऊ लागले, तसतसे माघारीसाठी गर्दी झाली. (Latest Marathi News)

दुपारी दोननंतर माघारीसाठी उमेदवारांची झुंबड उडाली. तर, दुपारी तीनपर्यंत एकूण ८० उमेदवारांनी माघार घेतली.

त्यामुळे २१ जागांसाठी ४२ उमेदवार रिंगणात राहिले असून, यात एकही अपक्ष उमेदवार नाही, हे विशेष. बुधवारी अंतिम उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध होईल व त्यानंतर निशाणीचे वाटप केले जाणार असल्याचे निवडणुक अधिकारी गौतम बलसाने यांनी सांगितले.

आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी

पॅनल घोषीत होताच दोन्ही पॅनलतर्फे आरोप-प्रत्यारोपांना सुरवात झाली आहे. सत्ताधारी समता पॅनलचे नेते भाऊसाहेब खताळे यांनी, आजवरच्या कामगिरीचा लेखाजोखा सादर करतानाच विरोधकांकडे प्रचाराचे मुद्दे नसल्याचे सांगितले.

पदे न मिळाल्याने, तसेच कोअर कमिटीला विरोध म्हणून संचालक सोडून गेल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या वेळी विजयकुमार हळदे, सुधीर पगार, शिरीष भालेराव, एन. डी. सानप यांच्यासह उमेदवार उपस्थित होते.

तर, सत्ताधारी संचालकांच्या हुकुमशाहीला विरोध करत १२ संचालक पॅनलमधून बाहेर पडल्याचे सहकार पॅनलचे नेते उत्तमबाबा गांगुर्डे, महेश आव्हाड यांनी सांगितले.

तर, निवृत्त सभासदांना मतदानाचा अधिकार काढून घेण्यास विरोध नसून, या मुद्याआडून सत्ता काबीज करण्य़ाचा प्रयत्न असल्याचे रवींद्र थेटे यांनी सांगितले. दिलीप थेटे, दिलीप सलादे, प्रमोद निरगुडे, अजित आव्हाड, विक्रम पिंगळे यांनी पॅनलची भुमिका स्पष्ट केली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

अशी होणार लढत

जागा समता पॅनल सहकार पॅनल

सर्वसाधारण गट अमित आडके भरत राठोड

(१२ जागा) दीपक आहिरे बाळासाहेब ठाकरे पाटील

सतीश भोरकडे निलेश देशमुख

सुरेश चौधरी प्रमोद निरगुडे

प्रशांत कवडे अजित आव्हाड

विजय खातळे जयंत शिंदे

राजेश निकुंभ सुनील गिते

सुधीर पगार महेश मुळे

अमित पाटील विनोद जवागे

प्रितिश सरोदे रवींद्र बाविस्कर

गणेश वाघ ज्ञानेश्‍वर माळोदे

शशीकांत वाघ विजय देवरे

तालुका प्रतिनिधी संदीप दराडे अभिजीत घोडेराव

(४ जागा) हेमंत देवरे अमोल बागूल

प्रशांत गोवर्धने सचिन विंचूरकर

मिर्झा गफुर बेग इसा बेग रमेश बोडके

महिला राखीव सरिता पानसरे मंदाकिनी पवार

(२ जागा) मंगला ठाकरे धनश्री कापडणीस

अनुसूचित जाती-जमाती (१ जागा) : प्रदीप आहिरे मोहन गांगुर्डे

इतर मागासवर्ग (१ जागा) : विजयकुमार हळदे विक्रम पिंगळे

विमुक्त जाती-भटक्या जमाती (१ जागा): प्रविण भाबड रवींद्र आंधळे.