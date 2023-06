By

Nashik News : औषधनिर्माणशास्‍त्र, वास्‍तुशास्‍त्र शिक्षणक्रमांची शिष्यवृत्ती रोखल्‍याच्‍या अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण संस्‍थेच्या (एआयसीटीई) निर्णयानंतर पुढील प्रक्रिया गोठलेलीच आहे.

फार्मसी कौन्‍सिल ऑफ इंडियाकडे यासंदर्भात शैक्षणिक संस्‍था, पालक-विद्यार्थ्यांनी संपर्क साधला असताना केवळ तोंडी आश्‍वासने दिली जात आहेत.

परंतु अद्याप शिष्यवृत्तीसंदर्भातील लेखी आदेशाची प्रतीक्षा कायम आहे. जी-पॅट-२०२३ परीक्षेचा निकालही यामुळेच रखडविला असल्‍याची शक्‍यता व्‍यक्‍त केली जात आहे. (GPat 2023 exam result may also be withheld nashik news)

‘एआयसीटीई’ने विद्यार्थ्यांसाठी सूचना जारी करत शिष्यवृत्ती रोखत असल्‍याचे जाहीर केले होते. शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून फार्मसी, आर्किटेक्‍चर अभ्यासक्रमांना मान्‍यता दिली जाणार नाही. त्‍यामुळे जी-पॅट, आर्किटेक्‍चरकरिता शिष्यवृत्तीचे अनुदान व अन्‍य योजनादेखील थांबविण्यात येत असल्‍याचे नमूद केले होते.

या घटनेनंतर फार्मसी कौन्‍सिल ऑफ इंडियाने तातडीने निर्णय घेणे अपेक्षित होते. परंतु साधारणतः १५ ते १८ दिवस उलटूनही अद्याप ठोस निर्णय जाहीर झालेला नाही. यासंदर्भात पालक-विद्यार्थ्यांसह शैक्षणिक संस्‍थांकडूनही ‘पीसीआय’शी संपर्क साधला जात आहे. परंतु केवळ तोंडी आश्‍वासने देण्यात धन्‍यता मानली जात असून, निर्णय घेतला जात नसल्‍याने संताप व्‍यक्‍त होत आहे.

प्रक्रिया पूर्ण, तरी निकाल नाही

नॅशनल टेस्टिंग एजन्‍सीतर्फे २०२३ साठी २२ मेस देशभरातील केंद्रांवर जी-पॅट परीक्षा घेण्यात आली होती. या परीक्षेसंदर्भात उत्तरतालिका (ॲन्‍सर की) जाहीर करताना हरकती नोंदविण्यासाठी ३ जूनपर्यंत मुदत होती. निकाल जाहीर करण्यापूर्वीची औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन १८ दिवस उलटूनही अद्याप निकाल जाहीर केला जात नसल्‍याने विद्यार्थ्यांची दुहेरी अडचण ठरत आहे.

केंद्राने हस्‍तक्षेपाची आवश्‍यकता

ही समस्‍या केवळ एका राज्‍यापुरती मर्यादित नसून, देशभरातील गुणवंत विद्यार्थ्यांच्‍या उच्च शिक्षणाचा हा प्रश्‍न आहे. शिष्यवृत्तीचा निर्णय न झाल्‍यास विद्यार्थी संशोधनापासून मुकतील. त्‍यामुळे केंद्रीय शिक्षण विभागाने याप्रकरणी हस्‍तक्षेप करत ‘पीसीआय’ला आवश्‍यक सूचना देण्याची मागणी आता विद्यार्थी-पालकांसह शैक्षणिक संस्‍थांकडून केली जात आहे.