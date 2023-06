By

Nashik News : दोन हजार लोकसंख्या असलेल्या गावात नवीन ग्रामपंचायत करावी, हे शासनाचे २००४ चे आदेश आहेत.

मात्र आता संबंधित आदेश धाब्यावर बसविले जात असल्याने शासनाने काल पुन्हा तब्बल १९ वर्षांनंतर दुसऱ्यांदा आदेश काढीत १९ वर्षांपूर्वीचे जुने आदेश पाळावेत, असे बजावले आहे.

एखादा शासन आदेश पाळला जावा म्हणून १९ वर्षांनंतर दुसरा आदेश काढण्याचा हा विषय नवीन ग्रामपंचायत निर्मितीच्या नियमाचा आहे. (Gram Panchayat only if population is 2 thousand nashik news)

मात्र, एक हजार लोकसंख्येची तीन किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतर असलेली गाव असूनही ग्रामपंचायतीचे विभाजन होत नसल्याच्या तक्रारी असल्याने हा आदेश काढण्यात आला आहे.

पूर्वीच्या २००४ चे आदेश काटेकोरपणे पाळले जावेत, असे आदेश शासनाने काढले आहेत. त्यामुळे केवळ लोकप्रतिनिधींचे प्रस्ताव आले म्हणजे ग्रामपंचायत करता येणार नाही. ग्रामपंचायत निर्मितीसाठी २००४ च्या आदेशातच स्पष्ट सूचना आहेत.

त्यात, दोन हजार लोकसंख्या असावी, आदिवासी पाडा किंवा तांडा असल्यास दोन पाड्यांत, गावात ३ किलोमीटरहून जास्त अंतर असल्यास एक हजार लोकसंख्या असावी, असे स्पष्ट आदेश आहेत. मात्र राज्यात एक हजार लोकसंख्येची व तीन किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतर असलेली गावे असूनही ग्रामपंचायतीचे विभाजन होत नसल्याच्या लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळेच

शासनाने काल नवीन सुधारित आदेश काढून २००४ च्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश काढले आहेत. ते आदेश पाळले जात नसल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे नवीन आदेश काढावे लागले आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

गावाच्या निर्मितीची प्रक्रिया

कुठलेही गाव (ग्रामपंचायत) जन्माला येण्याची एक विषय प्रक्रिया आहे. शासनाच्या जुन्या आदेशानुसार, ग्रामपंचायत स्थापनेपूर्वी संबंधित गाव हे स्वतंत्र महसुली गाव असले पाहिजे. नवीन ग्रामपंचायतीसाठी लोकसंख्या किमान दोन हजार असावी. आदिवासी वाडे-पाड्यासाठी मात्र दोन गावातील अंतर तीन किलोमीटरपेक्षा जास्त असल्यास त्या गावाची संख्या एक हजार असावी.

नवीन ग्रामपंचायत स्थापनेसाठी संबंधित गावाची आर्थिक स्थिती सक्षम असावी. म्हणजे गावाचे कर रूपाने मिळणारे दरडोई उत्पन्न ३० रुपये असावे. आदिवासी भागासाठी तेच किमान २५ रुपये असावे. गावाच्या निर्मितीसाठी विभागीय आयुक्त किंवा जिल्हा परिषदेने परस्पर प्रस्ताव पाठवू नये, तर त्या गावातील ग्रामस्थांची तशी मागणी असली पाहिजे. तसा प्रस्ताव आल्यानंतर मात्र संबंधितांनी प्रस्ताव प्रलंबित ठेवू नयेत.

...म्हणून काढला आदेश

ग्रामपंचायतीच्या विभाजनाचे काही नियम आहेत. मात्र, काही दिवसांपासून ग्रामपंचायत निर्मितीसाठीचे प्रस्ताव प्रलंबित ठेवले जात असल्याच्या लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारी आहेत. दोन हजारांहून अधिक लोकसंख्या असूनही आणि निकषानुसार प्रस्ताव असूनही ते शासनाकडे पाठविले जात नसल्याच्या तक्रारी असल्याने काल नवीन आदेश काढून जुन्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी १९ वर्षांनंतर नवीन आदेश काढला आहे.