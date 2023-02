Vande Bharat Express : वंदे भारत एक्स्प्रेसचे नाशिक रोड रेल्वे स्टेशनवर भव्य स्वागत; पाहा PHOTOS

Vande Bharat Express Welcome : वंदे भारत एक्स्प्रेसचं उद्घाटन आज मुंबईला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. नाशिक रोड रेल्वे स्टेशनवर यासाठी स्क्रीनची व्यवस्था करण्यात आली होती. या ट्रेनचे नाशिक रोड रेल्वे स्टेशनवर जंगी स्वागत करण्यात आले. ही ट्रेन सेमी हाय स्पीड ट्रेन असून संपूर्ण पणे स्वदेशी बनावटीची आहे. (Grand welcome of Vande Bharat Express at Nashik Road Railway Station PHOTOS nashik news)