नांदगावात अवकाळीचे अनुदान खात्यात दोनदा जमा; यंत्रणेची चांगलीच दमछाक

नांदगाव (जि.नाशिक) : अनुदानाच्या वितरण व वसुलीवरून प्रशासकीय यंत्रणेची चांगलीच दमछाक झाल्याचा प्रकार तालुक्यात वितरित करण्यात आलेल्या अनुदानावरून निदर्शनास आला आहे. परंतु अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अवकाळीचे अनुदान (grant) जमा झालेले नाही. तरीही त्यांना प्रधानमंत्री किसान योजनेचे पैसे काढण्यास ग्रामीण महाराष्ट्र बँकेने तहसीलदारांच्या पत्राचा हवाला देऊन नकार दिला आहे. यंत्रणेच्या गोंधळामुळे गव्हाबरोबर किडे रगडले जाण्याचा अनुभव आल्याने शेतकरी नाराज झाले आहेत. (grant credited to the account twice)

वसुलीसाठी इतर योजनांचे अनुदान काढण्यास बंदी, शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी

नांदगावच्या महसूल विभागाकडून अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे अनुदान चुकीने दोनदा संबंधित लाभार्थींच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आले. अतिरिक्त अनुदान वसुलीसाठी बँकेस दिलेल्या शासकीय पत्राचा अन्वयार्थ काढण्यात झाल्याने पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री किसान योजनेची रक्कम देण्यात आलेली नाही. अवकाळी अनुदानाचा राज्य शासनाशी संबंध आहे. तर प्रधानमंत्री किसान योजनेचा केंद्र सरकारशी संबंध आहे. अवकाळीचे अनुदान दोनदा बँक खात्यात चुकून वर्ग झाल्याने त्याची वसुली करण्यासाठी तहसीलदार उदय कुलकर्णी यांनी आयडीबीआय बँकेला पत्र दिले. पत्रात ‘डबल’ झालेली रक्कम वसूल करण्यासाठी खात्यातून रक्कम काढण्यावर निर्बंध घालण्याच्या सूचना तहसीलदारांनी दिल्या. प्रधानमंत्री किसान योजनेचे दोन हजार रुपये खात्यावर जमा झाले. आयडीबीआय बँकेच्या सूचनेवरून ग्रामीण महाराष्ट्र बँकेने सदरचे पैसे देण्यास नकार दिल्याने शेतकऱ्यांपुढे प्रश्न उभा राहिला. बँकेपुढे असाच पेच निर्माण झाला. यंत्रणेच्या गोंधळामुळे खातेधारक शेतकऱ्यांना पैसे काढण्यास आडकाठी निर्माण झाली आहे. अवकाळी अनुदानाची खात्यावर अतिरिक्त जमा झालेली रक्कम कमाईच्या स्त्रोतामधून वसूल करण्यात आली तर त्यास शेतकऱ्यांची हरकत नाही. मात्र प्रधानमंत्री योजनेतून मिळणारी रक्कम अनुदान आहे. तो प्राप्तीचा स्त्रोत नाही म्हणून ती रक्कम रोखता येणार नाही, अशी शेतकऱ्यांची भूमिका आहे.

माझ्या खात्यावर अवकाळीचे अनुदान जमा नाही. तसेच इतर उत्पन्नाची साधने नाहीत. तरीही प्रधानमंत्री किसान योजनेचे पैसे काढण्यास बँक, तहसीलदारांच्या पत्राचा हवाला देऊन पैसे देण्याचे नाकारत आहे.

-भगवान मोरे, शेतकरी

बँकेला अवकाळी नुकसानीच्या दुप्पट अनुदानप्रकरणी वसुलीच्या सूचना दिलेल्या आहेत. प्रधानमंत्री किसान योजनेचे अनुदान रोखण्याच्या सूचना नाहीत. या संदर्भात योग्य ती कारवाई करू.

-उदय कुलकर्णी, तहसीलदार

