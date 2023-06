Nashik News : विहिरीसाठी 9 लाभार्थ्यांना 3 लाखांचे अनुदान! पारदर्शक पद्धतीने सोडत

Nashik News : विशेष केंद्रीय साहाय्य योजनेअंतर्गत नवीन विहीर खोदकाम व बांधकामाकरिता कळवणच्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पातील नऊ लाभार्थ्यांना ३ लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.

लाभार्थ्यांसाठी असलेल्या अशा योजना राबविताना आदिवासी विकास विभाग आणि पंचायत समितीमध्ये झालेल्या आर्थिक गैरप्रकारामुळे या योजनेतील लाभार्थ्यांकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या.

योजनेत पात्र ठरलेल्या ३५ लाभार्थींमध्ये प्रकल्प अधिकारी विशाल नरवाडे यांनी चिठ्ठीद्वारे ९ लाभार्थीची निवड केली. पारदर्शक पद्धतीने झालेल्या या निवडीचे सर्वांनी स्वागत केले. (Grant of 3 lakhs to 9 beneficiaries for well Leaving in transparent manner Nashik News)

जवाहर विहीर व घरकूल योजनेच्या लाभार्थ्यांची कळवण पंचायत समितीमध्ये आर्थिक लूट झाल्याची तक्रार असल्यामुळे विहीर लाभार्थी निवडीकडे लक्ष लागले होते. कळवणच्या एकात्मिक आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्पाधिकारी विशाल नरवाडे यांनी विशेष केंद्रीय साहाय्य योजनेअंतर्गत नवीन विहीर खोदकाम व बांधकामाकारिता अर्थसाहाय्य देणे या योजनेची अंमलबजावणी करताना अर्ज मागविले होते.

प्रकल्प कार्यक्षेत्रातील कळवण, सुरगाणा, बागलाण, देवळा तालुक्यातील १६४ आदिवासी शेतकऱ्यांकडून अर्ज प्राप्त झाले होते. शासकीय निकष पूर्ण करून पात्र ठरलेल्या लाभार्थींच्या उपस्थितीत लकी ड्रॉ पद्धतीचा अवलंब करून पारदर्शक पद्धतीने सोडतीद्वारे ९ लाभार्थींची निवड केली

नाशिकच्या वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल लाभार्थीनी विहीर खोदकाम व सर्वेक्षण व यंत्रणेकडून शेतात विहीर खोदकामाकरिता स्थळ निश्चित केल्यानंतर यंत्रणेने शिफारस केलेल्या ३५ पात्र लाभार्थींमधून ९ लाभार्थींची निवड करण्यात आली आहे.

सुरगाणा २८, कळवण ४ बागलाण २, देवळा १ असे ३५ लाभार्थी निकषानुसार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरले तर १२९ आदिवासी शेतकरी योजनेसाठी अपात्र ठरले.

म्हणून सोडत पद्धतीने निवड

या योजनेत सुरगाणा (४), कळवण (३), देवळा (१) व बागलाण (१) असे ९ लक्ष्यांक असल्यामुळे ३५ पात्र आदिवासी शेतकऱ्यांमधून ९ लाभार्थींची निवड करणे जिकिरीचे असल्याने प्रकल्प अधिकारी विशाल नरवाडे यांनी ३५ लाभार्थींमध्ये पात्र शेतकऱ्यांच्या हातून चिठ्ठी काढत लाभार्थ्यांची निवड केली.