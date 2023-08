Dada Bhuse: गुन्हेगारीविरोधात रिझल्ट हवा : पालकमंत्री भुसे

By

Dada Bhuse : शहरात सातत्याने गुन्हेगारी घटना घडत आहेत. या घटनांचे समर्थन होऊ शकत नाही. परंतु नागरिकांची सुरक्षितता महत्त्वाचे आहे.

त्यासाठी पोलिसांनी ठोस उपाययोजना करून त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. गुन्हेगारीविरोधात कारवाईचे रिझल्ट दिसायला पाहिजेत, अशी अपेक्षा पालकमंत्री दादा भुसे यांनी व्यक्त केली. (Guardian Minister Bhuse statement We need results against crime nashik)

गंगापूर रोडवरील पोलीस आयुक्तालयात पालकमंत्री दादा भुसे यांनी गेल्या काही दिवसातील शहरातील गुन्हेगारी घटनांचा आढावा घेतला.

यावेळी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, पोलीस आयुक्त अंकुश शिंदे, गुन्हे शाखेचे उपायुक्त प्रशांत बच्छाव, उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण, मोनिका राऊत, चंद्रकांत खांडवी उपस्थित होते.

प्रारंभी पोलीस आयुक्त शिंदे यांनी शहरातील गुन्हेगारी आणि त्यावर पोलिसांकडून सुरू असलेल्या उपाययोजनांची माहिती पालकमंत्री भुसे यांना दिली.

पालकमंत्री भुसे यांनी पोलिसांकडून सुरू असलेल्या उपाययोजनांबाबत समाधान व्यक्त करतानाच, गेल्या दीड दोन महिन्यापासून वाढत्या गुन्हेगारीमुळे नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना आहे.

त्यासाठी नागरिकांना पोलीस रस्त्यावर कारवाई करताना दिसला पाहिजे. गुन्हेगार्यांकडून कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याचा प्रयत्न होत असताना, त्याविरोधात पोलिसांनी कोबिमंग ऑपरेशन, गस्ती वाढवावी.

त्यामुळे गुन्हेगारीला आळा बसू शकेल. उपाययोजना आणि त्यांची अंमलबजावणी कठोरपणे व्हावी. नागरिकांना रिझल्ट दिसला पाहिजे, अशी सूचना पालकमंत्री भुसे यांनी केली.

"गुन्हेगारीचे समर्थन होऊ शकत नाही. परंतु एखाद्याचा खून करून आरोपी त्या घटनेची रिल्स बनवून सोशल मीडियावर व्हायरल करतो. ही बाब समाजाच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत चिंताजनक आहे. त्यासाठी पोलिसांनी सोशल मीडियावरही आपले लक्ष केंद्रित करावे."

- दादा भुसे, पालकमंत्री, नाशिक.