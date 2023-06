Dada Bhuse : राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याने जिल्हा निर्मितीला ब्रेक; पालकमंत्री दादा भुसे यांचा दावा

Dada Bhuse : मालेगाव जिल्हा निर्मितीची मागणी गेल्या तीस वर्षांपासून सुरु आहे. परंतु राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याने जिल्हा निर्मिती झाली नसल्याचा दावा पालकमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी केला.

नव्या राजकीय घडामोडीत राज्यात सत्तेवर बसलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारला एक वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री दादा भुसे यांनी आढावा बैठक घेतली. (Guardian Minister Dada Bhuse claimed that district was not created due to lack of political will nashik news)

त्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना बोलत होते. ते म्हणाले की, मालेगाव जिल्हा निर्मितीची मागणी मागील तीस वर्षांपासून आहे.

माजी मुख्यमंत्री बॅरिस्टर अंतुले यांच्या कार्यकाळापासून मालेगाव जिल्हा निर्मितीची मागणी आहे. मालेगाव जिल्हा निर्मिती गरजेची आहे. मालेगाव तालुक्यातील शेवटचे गाव जिल्हा मुख्यालयापासून १३० किमी अंतरावर आहे. हद्दीवरील गावांना सुविधा देणे महत्त्वाचे आहे. चांगल्या रस्त्यांमुळे दळणवळण शक्य आहे.

परंतु राजकीय इच्छाशक्ती अभावी जिल्हा निर्मिती रखडली आहे. धुळे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन नंदुरबार जिल्हा अस्तित्वात आला. मात्र धुळे जिल्हा छोटा असला तरी प्रशासकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. मोठ्या जिल्ह्यांचे विभाजन करून छोटे जिल्हानिर्मितीची मागणी पुढे येत आहे.

तांत्रीकबाबी तपासून त्यावर लवकर निर्णय होईल. या संदर्भात लवकरचं निर्णय अपेक्षित आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत माहिती नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्लीला जाणार असल्याबाबतही त्यांनी कानावर हात ठेवले.

निधी वाटपाचा हिशोब रेकॉर्डवर

माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी डिपीडीसीच्या निधी संदर्भात आरोप केल्यानंतर त्याला पालकमंत्री भुसे यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, विकास कामांच्या निधी वाटपाचा हिशोब रेकॉर्डवर आहे. यापूर्वी काही तालुक्यांना कमी प्रमाणात निधी दिला गेला.

त्या निधीचा बॅकलॉग भरून काढला जात आहे. निधी दोन पट दिला जातो. अडचणी आल्यास अतिरिक्त मान्यता दिली जाते. निधी वाटपात कुठलाही भेद केला नाही. यापूर्वी जर कुठे अन्याय झाला असेल तर तिथे जास्त निधी दिला आहे. जिल्हा नियोजन समिताचा निधी म्हणजे विकास नसल्याचा टोला भुजबळ यांना लगावला.