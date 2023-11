Nashik Krishithon 2023: कृषी क्षेत्राच्या मूल्यवर्धनात ‘कृषिथॉन’चे योगदान : पालकमंत्री दादा भुसे

Nashik Krishithon 2023 : कृषी क्षेत्रातील नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून अत्याधुनिक शेती केली जात असताना या क्षेत्राचे मूल्यवर्धन होण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी कृषिथॉन प्रदर्शन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावत असल्याचे प्रतिपादन सार्वजनिक बांधकाममंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी केले.

शहरातील ठक्कर डोम येथे पाच दिवस आयोजित आंतरराष्ट्रीय कृषी प्रदर्शनाचे उद्‌घाटन गुरुवारी (ता. २३) पालकमंत्री भुसे यांच्या हस्ते झाले. ( Dada Bhuse statement Contribution of Krishithon in value addition of agriculture sector nashik news)

या वेळी आमदार सीमा हिरे, माजी खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, देवीदास पिंगळे, दिलीप वाघ, पंजाब नॅशनल बँकेचे महाप्रबंधक नवीन बुंदेला, ‘नाडा’चे उपाध्यक्ष अरुण मुळाणे, बार कौन्सिलचे सदस्य जयंत जायभावे, नरेंद्र ठक्कर, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अजय बोरस्ते, ‘राष्ट्रवादी’चे शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे, विश्वास नागरे, केतन शाह, चंद्रकांत ठक्कर, जगदीश होळकर उपस्थित होते.

या वेळी पालकमंत्री भुसे म्हणाले, की महाराष्ट्रात ७० टक्के क्षेत्रावर कपाशी, सोयाबीन पीक घेतले जाते. या क्षेत्रात काम करण्याची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून पी. एम. किसान, नमो शेतकरी, एक रुपयात पीकविमा अशा अनेक योजना शेतकरी हितासाठी सुरू आहेत.

गेली २५ वर्षे कृषिथॉन प्रदर्शनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची सेवा करणाऱ्या न्याहारकर कुटुंबाचे कौतुकही भुसे यांनी केले. ‘कृषिथॉन’चे आयोजक संजय न्याहारकर यांनी प्रमुख अतिथींचे स्वागत केले. साहिल न्याहारकर यांनी प्रास्ताविक केले. हर्षल पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले. अश्विनी न्याहारकर यांनी आभार मानले.

यांचा झाला सन्मान

पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या हस्ते आदर्श कृषी अधिकारी म्हणून विवेक सोनवणे यांचा गौरव करण्यात आला. तसेच, आदर्श मिलेट प्रक्रिया उद्योजक सन्मान महेंद्र छोरिया, आदर्श कृषी उद्योजक सन्मान मधुकर गवळी, कृषिमहर्षी सन्मान डॉ. सतीश भोंडे व कृष्णा भामरे यांना, तर आदर्श कृषी शिक्षण विस्तारकार्य पुरस्कार के. के. वाघ कृषी महाविद्यालयास प्रदान करण्यात आला.