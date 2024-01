Gurumouli Annasaheb More: ‘वृद्धाश्रममुक्त भारत’ अभियानाचा हेतू, मूल्यसंस्कारांची आवश्यकता : गुरुमाउली अण्णासाहेब

Gurumouli Annasaheb More : पाल्यांना चांगला-वाईट स्पर्श कसा ओळखावा? स्वसंरक्षण तंत्र प्रशिक्षण, आदर्श दिनचर्या, विविध खेळ, चित्रकला, पाककला, किल्ले बनवा स्पर्धा, भारतीय कायद्यांची ओळख, रांगोळी स्पर्धा अशा नानाविध उपक्रमांचा समावेश असलेले मूल्यसंस्कार शिबिर रविवारी (ता. ७) सकाळी नऊ ते दुपारी चार या वेळेत राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात होणार आहे, अशी माहिती अखिल भारतीय श्री स्वामी समर्थ सेवामार्गाचे प्रमुख गुरुमाऊली अण्णासाहेब मोरे यांनी शनिवारी (ता. ६) श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्‍वर गुरुपीठात राज्यभरातून आलेल्या सेवेकऱ्यांशी संवाद साधताना दिली. (Gurumauli Annasaheb more Purpose of Vrudhashram Mukt Bharat campaign need for values ​nashik news)