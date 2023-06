Gurumouli Annasaheb More : विषमुक्त शेती केली तरच भावी पिढी सक्षम : गुरूमाउली आण्णासाहेब मोरे

Gurumouli Annasaheb More : रासायनिक खते आणि तृणनाशक यांचा भरमसाट वापर वाढल्याने आज कॅन्सरसह विविध आजारांना आपल्याला सामोरे जावे लागत असून मानवजातीचे मोठया प्रमाणात नुकसान होत आहे.

हे नुकसान टाळण्यासाठी आणि भावी पिढी शारीरिक, मानसिक दृष्टया सक्षम होण्यासाठी सेंद्रिय, विषमुक्त शेती करण्याची गरज गुरुमाउली आण्णासाहेब मोरे यांनी बोलून दाखवली. (Gurumauli Annasaheb More statement about Future generation is capable only if poison free agriculture is done nashik news)

सदगुरू प.पू. मोरेदादा (खंडेराव आप्पाजी मोरे) यांनी शेतीचे काम सांभाळून दिंडोरी प्रणीत सेवामार्गाची मुहूर्तमेढ रोवली. या कार्याचे संवर्धन गुरुमाउली आण्णासाहेब मोरे (श्रीराम खंडेराव मोरे) करीत आहेत. ते स्वतः हाडाचे शेतकरी आहेत.

शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन व प्रबोधनाचे काम दिंडोरीप्रणीत मार्गाच्या माध्यमातून पूर्वीपासून सुरू आहे. परंतु आज कृषी अभियान प्रमुख आबासाहेब मोरे यांचे पुढाकाराने देशभर हे अभियान वेगाने शेतकरी उत्कर्षासाठी झटत आहे. या बाबत चर्चा करताना गुरुमाउली यांनी वरील मत व्यक्त केले.

दिंडोरी येथे पूर्वीपासून सेंद्रिय, सात्त्विक, आधुनिक, पशुधन यावर विनामूल्य मार्गदर्शन केले जाते. परंतु आता प्रात्यक्षिक स्वरूपात दिंडोरी येथे कृषी मॉडेल सेंद्रिय शेती, सात्त्विक शेती, आधुनिक शेती या शेतीपद्धती समजावून देणे सोपे झाले आहे. प्रात्यक्षिकासह विविध मार्गदर्शन करण्यासाठी आबासाहेब मोरे आणि त्यांचे सहकारी येथे कायम उपलब्ध असतात.

श्री.स्वामी समर्थ सेवामार्गातून वर्षांनुवर्षे कृषी या विभागावर आजपर्यंत लाखो शेतकऱ्यांना शेतीविषयक समस्या, सेंद्रिय शेती, आध्यात्मिक शेती, पशुधन, आधुनिक शेती तसेच शेतकऱ्यांना सामर्थ्यवान बनविण्यासाठी या सेवामार्गातून श्री. स्वामी समर्थ कृषी विकास व संशोधन चॅरिटेबल ट्रस्ट’ ची स्थापना करण्यात आली.

यात कृषी हा महत्त्वपूर्ण विभाग असून, त्यावर प्रबोधन करण्यासाठी शेकडो कृषी मेळावे घेण्यात आले आहेत प्रत्येक महिन्याकाठी १५००-२००० शेतकऱ्यांना विनामूल्य मार्गदर्शन या कृषिशास्त्र विभागाच्या माध्यमातून स्वतः आबासाहेब मोरे करीत आहेत.

श्री. स्वामी समर्थ सेवामार्गातील महत्त्वाचा विभाग कृषिशास्त्र या विभागातील माध्यमाद्वारे आजपर्यंत संपूर्ण देश-विदेशात असणाऱ्या पाच हजार सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून विविध आध्यात्मिक व सामाजिक उपक्रम घेतले जातात. आजपर्यंत संपूर्ण देशात हजारो कृषी प्रशिक्षण मेळावे घेऊन बदलत्या काळानुसार सर्व शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती व तंत्रज्ञानासह पारंपरिक शेती, आध्यात्मिक शेती, सेंद्रिय शेती तसेच नैसर्गिक शेतीबाबत प्रबोधन केले जाते.

गरीब-श्रीमंत यातील दरी दूर करून सांप्रत कृषी क्षेत्रात वाढत असलेली सामाजिक विषमता दूर करून तसेच कृषी महोत्सवाच्या माध्यमातून कृषिशास्त्र विभाग स्वावलंबी व विकसित करून त्याबाबत विशेषतः तरुणांमध्ये कृषी क्षेत्राविषयी आवड निर्माण करणे हा उद्देश आहे, असे गुरुमाउलींनी नमूद केले.

दरवर्षी कृषी महोत्सवात कृषीविषयक प्रदर्शन, भारत व कृषी संस्कृती दर्शन, पशुधन गोवंश प्रदर्शन, दुर्मिळ वनौषधी व आरोग्य प्रदर्शन तसेच दर वर्षी एक नवीन विषय याप्रमाणे विषयांच्या सखोल मार्गदर्शनाचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळतो. विभागामार्फत घेण्यात येणाऱ्या कृषी महोत्सवात नावीन्यपूर्ण विषयावर विविध तज्ज्ञ यावर मार्गदर्शन करत असतात. या ज्ञानदानाच्या पर्वामध्ये सर्वांचा सक्रिय सहभाग व सहकार्याची नम्र विनंतीपर आवाहन केले जाते.

तसेच या महोत्सवात काही कल्पक विद्यार्थी व शेतकऱ्यांना डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ त्यांचे नावीन्यपूर्ण संशोधन सादर करण्याची संधी उपलब्ध असते. कृषी क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ‘कृषी माउली’ पुरस्कार देऊन गौरवण्यात येते, अशी विस्तृत माहिती कृषी अभियानाबाबत बोलताना गुरुमाउलींनी दिली.