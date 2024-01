Gurumauli Annasaheb More : जनतेला दुःखमुक्त करणे हे सेवामार्गाचे सामाजिक व्रत : गुरुमाउली आण्णासाहेब मोरे

Gurumauli Annasaheb More : जनतेला दुःखमुक्त करणे हे श्री स्वामी समर्थ सेवामार्गाचे सामाजिक व्रत आहे, असे प्रतिपादन सेवामार्गाचे प्रमुख परमपूज्य गुरुमाउली श्री आण्णासाहेब मोरे यांनी केले, तेव्हा उपस्थित हजारो सेवेकऱ्‍यांनी टाळ्यांचा कडकडाट करून आणि जयजयकाराच्या घोषणा देऊन गुरुमाउलींना प्रतिसाद दिला. (Gurumauli Annasaheb More statement of Making people free from suffering is social vow of Sevamarga nashik news )