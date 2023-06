Gurumauli Annasaheb More : नेपाळस्थित गोदावरी सेवाकेंद्राला गुरुमाऊलींची भेट

Gurumauli Annasaheb More : अखिल भारतीय श्री. स्वामी समर्थ सेवामार्गाचे प्रमुख गुरुमाऊली आण्णासाहेब मोरे व गुरुमाता मंदाताई मोरे यांनी नेपाळस्थित गोदावरी सेवाकेंद्रात ‘श्रीं’चे मनोभावे दर्शन घेतले. (Gurumauli annasaheb more visit to Godavari Seva Kendra located in Nepal nashik news)

श्रीक्षेत्र पशुपतिनाथ येथे सेवामार्गातर्फे श्री.अतिरुद्रात्मक रुद्राक्ष लिंगार्चन तथा श्री. ललिता सहस्रनाम पठणाची अतिउच्च सेवा शनिवार (ता. १०) रोजी सेवेकऱ्यांच्या अभूतपूर्व प्रतिसादामध्ये अत्यंत प्रसन्न वातावरणात पार पडली. काठमांडू येथे आगमन झाल्यावर गुरुमाऊलींनी गोदावरी सेवाकेंद्राला भेट देऊन श्रींचे पूजन, दर्शन घेतले.

स्थानिक सेवेकऱ्यांच्या मदतीने नेपाळमध्ये सेवामार्गाचा आंतरराष्ट्रीय सत्संग सोहळ्याचे यशस्वी आयोजन करणारे देश-विदेश अभियानचे प्रमुख नितीनभाऊ मोरे, स्थानिक सेवेकरी अभिराज आचार्य, माजी सेनाप्रमुख रथी अमरपंत हेही यावेळी उपस्थित होते.

गोदावरी सेवाकेंद्राच्या सेवेकऱ्यांनी वाजत -गाजत, जयजयकार करीत आनंदाने गुरुमाऊलींचे स्वागत केले.

नेपाळमध्ये शिव-शक्तीची उच्चतम सेवा आणि परमपूज्य गुरुमाऊलींचा सत्संग सोहळा झाल्यामुळे आम्हाला आध्यात्मिक चळवळ अधिकाधिक गतिमान करण्यासाठी बळ आणि सकारात्मक ऊर्जा मिळाली आहे, अशी प्रतिक्रिया नेपाळस्थित सेवेकऱ्यांनी व्यक्त केली. देश-विदेश अभियानचे प्रमुख नितीनभाऊ मोरे यांचे आम्हाला वेळोवेळी मार्गदर्शन लाभते, असेही या सेवेकऱ्यांनी सांगितले.