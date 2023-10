Nashik Crime: शहरात 5 ठिकाणी छापे 41 हजाराचा गुटखा जप्त

By

Nashik Crime : शहरात पाच वेगवेगळ्या ठिकाणी पोलिसांनी छापे टाकून ४१ हजार ५९६ रुपयांचा गुटखा जप्त केला.

शहर व तालुक्यात मागील काही दिवसापासून पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप यांच्या आदेशावरून गुटखा विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई केली जात आहे.

कारवाई होत असून देखील अवैधरीत्या गुटखा विक्री होत आहे. या प्रकरणी विविध पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करीत संशयित यांना अटक करण्यात आली आहे. (Gutkha worth 41 thousand seized in raids at 5 places in city Nashik Crime)

शहरातील रसुलपुरा भागातील जुन्ना मिल्लत मदरसाच्या पाठीमागे जाहीद अख्तर मोहम्मद ईसाक (वय ५७, रा. जुना मिल्लत मदरसा) याच्या ताब्यातून पोलिसांनी ६ हजार ४२० रुपयांचा गुटखा व १० हजाराची तंबाखू, पान मसाला आणि एक मोबाईल असा १६ हजार ४२० रुपयांचा ऐवज जप्त केला.

जाहीद अख्तर याने विजय पाखले (रा. कलेक्टरपट्टा) यांच्याकडून सदर गुटखा खरेदी केला होता. बागेमेहमुद येथे दुसरा छापा टाकण्यात आला. यावेळी मोहम्मद युसुफ मोहम्मद हारुन (वय ३३, रा. बागेमेहमूद) याच्या ताब्यातून ८ हजार ९८९ रुपयांचा ऐवज जप्त करण्यात आला.

रमजानपुरा भागातील मुजाहीद अंजुम मोहंमद सलीम (वय ३५, रा. रमजानपुरा) याच्या ताब्यातून १३ हजार ६७ रुपयांचा गुटखा जप्त केला.

अब्बासनगर भागातील अमजत खान नासिर खान (वय ३५, रा, अब्बासनगर) याच्या हॉटेल लॉकडाऊन शेजारी असलेल्या पान टपरीतून १ हजार ७२० रुपयांचा गुटखा जप्त केला.

जाफरनगरात पोलिसांना छापा टाकून अब्दुल कलाम अब्दुल सलाम (वय ५०, रा. आजमपुरा) यांच्या पानटपरीतून व अब्दुल खान बलदार खान (वय ४८, रा. जाफरनगर) याच्या बिसमिल्ला हॉटेलच्या बाजूला असलेल्या साद पान टपरीतून १ हजार ४०० रुपयांचा गुटखा, पान मसाला जप्त केला.