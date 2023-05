Nashik Crime News : अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या छाप्यात 81 हजाराचा गुटखा जप्त

By

Nashik Crime News : अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून गुरुवार (ता.१८) भद्रकाली परिसरात गुटख्याच्या गोडाऊनवर छापा मारण्यात आला. सरकारतर्फे विक्रीस प्रतिबंध असलेला विविध प्रकारचा सुगंधित पान मसाल्याचा सुमारे ८१ हजार २६८ रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला. (Gutkha worth 81 thousand seized in raid by Food and Drug Administration Department Nashik Crime News)

संशयित अफजल शेख आणि वैभव मोराडे भद्रकाली परिसरातील मे. के. के. ट्रेडर्स येथे मोठ्या प्रमाणावर प्रतिबंधित सुगंधित पान मसाल्याचा साठा करून विक्री करत होते. याबाबत अन्न व औषध प्रशासन विभागास माहिती मिळाली.

अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अधिकारी अमित रासकर, ए. आर. दाभाडे यांनी त्या ठिकाणी छापा मारला. प्रतिबंधित पान मसाला विक्री केला जात असल्याचे आढळून आले. तेथील तपासणी केली असता मोठ्या प्रमाणावर साठा आढळून आला. त्यांनी कारवाई करत संपूर्ण साठा जप्त केला.

अमित रासकर यांच्या तक्रारीवरून भद्रकाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. कायदेशीर बंदी असतानाही अजूनही अशा प्रकारे प्रतिबंधित सुगंधित पान मसाला आणि गुटखा विक्री होत असल्याचे या कारवाईतून स्पष्ट झाले आहे.