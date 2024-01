Nashik Crime : मालेगावमधून कारसह साडेपाच लाखाचा गुटखा जप्त

मालेगाव : शहर व परिसरात जिल्हा पोलिस अधिक्षक शहाजी उमाप यांचे विशेष पथक, तालुका पोलिस व शहर पोलिसांनी तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी छापा टाकून कारसह साडेपाच लाखाचा गुटखा जप्त केला.

याप्रकरणी चार संशयितांना अटक करण्यात आली आहे. (Gutkha worth five half lakhs seized along with car from Malegaon Nashik Crime)