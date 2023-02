Nashik News : अंबड पोलिसांकडून साडेतीन लाखांचा गुटखा हस्तगत

सिडको (जि. नाशिक) : अंबड पोलिस स्टेशनच्या मागील बाजूस एका होलसेल गुटखा व्यावसायिकाकडून तब्बल साडेतीन लाखांचा गुटखा अंबड पोलिसांनी कोंम्बिग ऑपरेशनच्या कारवाई दरम्यान जप्त (Seized) केला आहे. (Gutkha worth Rs 3.5 Lakh was seized by Ambad Police during Operation Kombig from wholesale Gutkha trader nashik news)

वाढती गुन्हेगारी व शहरात राजरोस अवैध धंदे सुरू असल्याने पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी कारवाईचे आदेश दिले आहे. यानुसार मंगळवारी (ता. ७) रात्री अंबड पोलिसांकडून हद्दीत कोम्बिंग ऑपरेशन सुरू होते.

गुन्हेगारांची पडताळणी सुरू असताना अंबड पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक सुनील बिडकर यांना एका गोडाऊनमध्ये गुटखा ठेवला असल्याची माहिती मिळाली. पोलिस ठाण्याच्या पाठीमागे काही अंतरावर मुसळे ट्रेडर्स या होलसेल गुटखा व्यावसायिकाच्या घराच्या बाजूला असलेल्या गोडाऊनमध्ये साडेतीन लाखांचा गुटख्याचा माल पोलिसांनी हस्तगत केला.

गुटखा व्यावसायिक सुनील रघुनाथ मुसळे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रभारी निरीक्षक युवराज पत्की यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शोध पथकाचे सहाय्यक निरीक्षक वसंत खतेले, उपनिरीक्षक सुनील बिडकर, हरिसिंग पावरा, उत्तम सोनवणे यांच्यासह अधिकारी व अंमलदारांनी ही कारवाई केली आहे.

