Nashik Crime: दहिदीमधून पिकअपसह साडेदहा लाखांचा गुटखा पोलिसांकडून जप्त; दोघांना अटक केली

मालेगाव : जिल्हा ग्रामीण पोलिस दलातर्फे गुटखा वाहतूक, साठा, विक्री करणाऱ्यांच्या विरोधात मोहीम सुरू आहे. मोहिमेत दररोज पाच ते दहा कारवाया होत असतानाही अवैधरीत्या गुटखा विक्री, चोरटी वाहतूक हे प्रकार सुरू आहेत.

जिल्हा पोलिस अधीक्षकांच्या विशेष पथकाने दहिदी (ता. मालेगाव) येथे दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी छापा टाकून पिकअपसह साडेदहा लाखांचा गुटखा जप्त केला. (Gutkha worth ten half lakhs seized by police with pickup from Dahidi Both were arrested Nashik Crime)