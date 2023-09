Nashik Crime: मालेगावात पावणेदोन लाखाचा गुटखा जप्त; 11 ठिकाणी कारवाई

By

मालेगाव : शहरात प्रतिबंधित गुटखा, तंबाखूची विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध अपर पोलिस अधीक्षक अनिकेत भारती यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहर पोलिसांनी जोरदार मोहीम सुरु केली आहे.

येथील पवारवाडी, किल्ला, रमजानपुरा, आझादनगर व छावणी पोलिसांनी बुधवारी (ता.२०) अकरा वेगवेगळ्या ठिकाणी कारवाई करत दोन दुचाकी व गुटख्यासह सुमारे पावणेदोन लाख रुपयांचा ऐवज जप्त केला. अकरा संशयितांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली. (Gutkha worth two lakh seized in Malegaon Action in 11 locations Nashik Crime)

रमजानपुरा भागातील कुसुंबा रस्त्यावरील रॉयल अमृततुल्यजवळ रमेश सोनवणे यांच्या दुकानावर छापा टाकून विविध कंपन्यांचा गुटखा व ७५ हजाराची दुचाकी असा सुमारे ८४ हजार १५५ रुपयांचा ऐवज जप्त करण्यात आला.

टेहरे रस्त्यावर चंद्रकांत निकम यांच्या दुकानावर छापा टाकून साडेचार हजार रुपये रोख व गुटखा असा सुमारे २७ हजार ८९० रुपयांचा ऐवज जप्त केला.

या बरोबरच पवारवाडी पोलिसांनी फिरोजाबाद, दरेगाव, नॅशनल कम्पाऊंडनजीक छापा टाकून शोएब शकील अहमद, हमजा अल्ताफ अहमद, मोहम्मद जुबेर अब्दुल रहेमान या तिघांच्या ताब्यातून १९ हजार रुपये किमतीचा गुटखा जप्त केला.

किल्ला पोलिसांनी मोहनपीर गल्लीत व चंदनपुरी येथे छापा टाकून महेंद्र नेरकर, जितेंद्र महाले यांच्या ताब्यातून १२ हजार ३२२ रुपयांचा गुटखा जप्त केला.

छावणी पोलिसांनी स्टेट बॅक कॉर्नर, इसहाक चौक येथे छापा टाकून कृष्णकुमार कुमावत, मोहम्मद साकीत सलीम यांच्या ताब्यातून १९ हजार ४०० रुपये किमतीचा गुटखा जप्त केला.

रमजानपुरा पोलिसांनी कुसुंबा रोडवर मुक्तार शब्बीर तांबोळी यांच्याकडे छापा टाकून १६ हजार ४२४ रुपयांचा गुटखा जप्त केला.

आझादनगर पोलिसांनी इब्राहिम हॉटेलजवळ छापा टाकून रिझवान अहमद जमील अहमद यांच्या ३ हजार ८२ रुपयांचा गुटखा जप्त केला. अकरा ठिकाणी केलेल्या वेगवेगळ्या कारवाईत एक लाख ८० हजार रुपयांचा गुटखा व दुचाकी जप्त करण्यात आली.

संशयितांविरुद्ध संबंधित पोलिस ठाण्यात अवैध गुटखा विक्री केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. संशयितांना पोलिसांनी अटक केली आहे.