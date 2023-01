Makarsankranti Festival : हलव्याच्या दागिन्यांची बाजारपेठ तेजीत

नाशिक : मकर संक्रांत अवघ्‍या तीन दिवसावर येऊन ठेपली आहे. संक्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर मेनरोड येथील बाजारात हलव्याच्या दागिने खरेदीसाठी महिलांची गर्दी दिसून येत आहे. बाजारात हलव्याच्या दागिन्यांचे विविध प्रकार बघायला मिळत आहेत.

यात हलव्यापासून तयार केलेल्‍या दागिन्यांमध्ये बाळासाठी असलेला सेट, नववधू सेट, जावयांसाठी असलेला सेट उपलब्‍ध आहे. तसेच, हौशी मंडळी जावयांसाठी हलव्यापासून सजविलेले लॅपटॉप, मोबाईल, घड्याळ हेही खरेदी करताना दिसत आहेत. (Halwa Jewellery market booming Various types of jewellery available Women crowd for shopping Nashik News)

हलव्याच्या दागिन्यांचे दोन प्रकारात चिटकविलेले दागिने व माळलेले दागिने तयार करण्यात आले आहे. चिटकविलेल्‍या दागिन्यांत कागदावर हलवा चिकटून दागिने तयार केले जातात आणि माळलेले दागिने यात दोन दोऱ्यात हलवा गुंफून दागिने तयार केले जातात.

माळलेले दागिने हे टिकावू असतात. तसेच यात नववधूसाठी पारंपारिक दागिन्यांचे विविध प्रकार जसे ठुशी, मोहनमाळ, कोल्हापुरी साज, तन्मनी, शाही हार, जावयाच्या सेटमध्ये पसंतीनुसार रुद्राक्ष कंठा, ब्रेसलेट, बाळी, आदी प्रकार उपलब्‍ध आहेत. लहान बालकांसाठी मुकुटात हेअर बेल्‍टवर हलव्याचा उपयोग करून मुकुट केला आहे.

हलव्याच्या दागिन्यांचे प्रकार व दर

बाळासाठी सेट : मुकुट, हार, बाजूबंद, मनगट्या, बासरी - ८० ते ३५० रुपयांपर्यंत

नववधू सेट : मंगळसूत्र, मुकुट, कंबरपट्टा, बांगड्या, नथ, कानातले, वेल, साडी व मिरी पीन- २५०, ४०० ते १२०० रुपयांपर्यंत

जावई सेट : हार, नारळ, गुच्छ- २५०, ३५० ते ४०० रुपयांपर्यंत, मोबाईल १००, लॅपटॉप २५० व घड्याळ ८० रुपये

"हेअर बेल्‍टपासून लहान मुलांसाठी हलव्यापासून मुकुट तयार केला आहे. घालण्यास सोपा असल्‍याने खप जास्‍त आहे. तसेच या वर्षी चिकटविलेल्‍या दागिन्यांपेक्षा माळलेल्‍या दागिन्यांना ग्राहकांची जास्‍त पसंती आहे."

- वृषाली शौचे, व्यावसायिक

"हलव्याच्या दागिने खरेदीसाठी ग्राहकांनी गर्दी होत आहे. दागिन्यांच्या विविध प्रकाराला पसंतीही मिळत आहे. व ग्राहकांच्या पसंतीप्रमाणे दागिने तयार करून देतो. दिवाळीनंतर हलव्याच्या दागिने बनविण्यास सुरवात करत असतो."

- पल्‍लवी पंडित, व्यावसायिक

"वहिनी व मी आम्‍ही दोघी मिळून हे दागिने बनवितो. यंदा हलव्याच्या दागिने खरेदीसाठी बाजारपेठेत ग्राहकांची जास्‍त गर्दी आहे. कोरोना काळाने पडलेले गॅप तसेच यंदाची लग्‍नसराई जोरात असल्‍याने बाजारपेठ तेजीत आहे."

- भारती कोरडे, व्यावसायिक

