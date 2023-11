Nashik Smart City : स्मार्टसिटी कंपनीकडून महापालिकेकडे प्रकल्पांचे हस्तांतर करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. परंतु बहुतांश प्रकल्प अपूर्णावस्थेत असल्याने ते पूर्ण झाल्याचे दाखवून हस्तांतर घडवून आणले जात असल्याने स्मार्टसिटी कंपनीच्या हा फंडा विद्युत विभागाने संपूर्ण प्रकल्पाची माहिती मागवून अडचणीत आणला.

याबाबत स्मार्टसिटी कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत मोरे यांच्याशी पत्रव्यवहार केला. (Handover of projects even when incomplete fund of Smart City Company revealed by asking for information nashik nmc)

नाशिक म्युनिसिपल स्मार्टसिटी कंपनीमार्फत शहरात ५२ प्रकल्प हाती घेण्यात आले. त्यातील बहुतांश प्रकल्प मनसेच्या सत्ताकाळात झाल्याने स्मार्टसिटी कंपनीने स्वतःचे प्रकल्प दाखवून श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला.

स्मार्टसिटी अभियानांतर्गत प्रोजेक्ट गोदा, स्मार्ट रोड, गावठाण विकास योजना, सीसीटीव्ही कॅमेरे व कमांड अॅन्ड कंट्रोल सेंटरची निर्मिती हे महत्त्वाचे प्रकल्प स्मार्टसिटी कंपनीमार्फत सुरू आहे. केंद्र सरकारने जून २०२३ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

परंतु, प्रकल्प अपूर्ण असल्याने मुदतवाढ देण्यात आली. जून २०२४ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करायचे आहे. परंतु नवीन प्रकल्प हाती घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. आता नाशिकच्या स्मार्टसिटी कंपनीची मुदत जून २०२४ मध्ये संपुष्टात येत आहे.

या दरम्यान पूर्ण झालेले प्रकल्प महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया स्मार्टसिटी कंपनीने सुरू केली आहे. प्रकल्प महापालिकेकडे हस्तांतरित होत असताना महापालिकेने निविदा, निविदा अटी शर्ती, काम पूर्ण केल्याचा कालावधी, ड्रॉइंग, कार्यारंभ आदेश, वैधता कालावधी, कामातील स्कोप आदी तपशीलवार माहिती महापालिकेला सादर करणे बंधनकारक केले आहे.

भविष्यात प्रकल्पांची देखभाल व दुरुस्ती तसेच प्रकल्पांसदंर्भात कायदेशीर आक्षेप निर्माण झाल्यास उत्तरे देण्यासाठी तांत्रिक माहिती असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटी कंपनीशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.

विद्युत विषयक कामावरून पोलखोल

यांत्रिकी व विद्युत विषयक कामांचे महापालिकेकडे हस्तांतर केले जाणार आहे. कामे पूर्ण करताना ड्रॉइंग अप्रुव्हल, महावितरण कंपनीचे कोटेशन चार्जेस, परवानगी याकरिता स्मार्ट कंपनीने नेमलेले मक्तेदारांकडून महापालिकेकडे विविध प्रकारची कागदपत्रे मागितली जात आहेत.

परंतु सविस्तर माहिती संदर्भात बोध होत नसल्याने स्मार्टसिटी कंपनीच्या अधिकृत अभियंत्यांनी समक्ष येऊन माहिती द्यावी, असे अधीक्षक अभियंता अविनाश धनाईत यांनी पत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे.