Nashik News : गौरी गणपतीसह दिवाळीसाठी पात्र शिधापत्रिकाधारकांना १०० रुपयात आनंदाचा शिधा मिळणार आहे. यामुळे लाभार्थ्यांचा गौरी गणेशोत्सव गोड होणार आहे.

तालुक्यातील तब्बल ३८ हजार लाभार्थ्यांना या शिद्याचा लाभ होणार असून, शुक्रवार (ता. ८) पासून शिद्याच्या संचाचे वाटप होणार आहे. (Happy ration from today Semolina gram dal sugar edible oil for 100 rupees to 38 thousand beneficiaries Nashik)

गौरी गणेशोत्सवानिमित्त सप्टेंबरमध्ये जिल्ह्यातील तब्बल सात लाख ७८ हजार लाभार्थ्यांना शिधा संच वाटप होणार आहे.

शिधापत्रिकाधारकांना १ किलो रवा, १ किलो चना डाळ, १ किलो साखर व १ लिटर खाद्यतेल या ४ जिन्नसांचा समावेश असलेला संच प्रतिशिधापत्रिका ई-पॉस प्रणालीद्वारे १०० रुपयांत वितरित होणार आहे.

बीपीएल, पिवळे, प्राधान्य केसरी शिधापत्रिकाधारकांना याचा लाभ होणार आहे. राज्यातील एक कोटी ६५ लाख ६० हजार शिधापत्रिकाधारकांना आनंदाचा शिधा मिळेल. या शिधामुळे लाखो गोरगरिबांना ऐन सणासुदीत दिलासा मिळणार आहे.

तालुक्यात तब्बल ३८ हजार लाभार्थ्यांना शिधा किट मिळणार आहे. शिंदे- फडणवीस सरकारने मागील दिवाळीपासून शंभर रुपयांत आनंदाचा शिधा देण्याचा निर्णय घेतला. या वर्षीही ही योजना सुरू राहणार आहे.

तालुक्यातील अंत्योदय योजनेतून ९,५८६, तर प्राधान्य योजनेतून २,८४१४ लाभार्थ्यांना आनंदाचा शिधा मिळणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांना शुक्रवारपासून आनंदाचा शिधा किटचे वितरण होईल, अशी माहिती पुरवठा विभागाने दिली.

पुरवठा विभागातर्फे येवला शहरासह ग्रामीण भागात १४० रेशन दुकानदारांच्या माध्यमातून पात्र लाभार्थ्यांना आनंदाचा शिधावाटप होईल. लाभार्थी वंचित राहणार नाहीत, यासाठी दक्षता घेण्यात येत आहे. शासकीय धान्य गुदामातून तालुक्यातील स्वस्त धान्य दुकानात शिधा किट पोच करण्यात येत आहेत.

शुक्रवारी दुपारी तीनला येथील महात्मा फुले नाट्यगृहात अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते आनंदाचा शिधा वितरणाचा प्रारंभ होणार आहे.