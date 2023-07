Nashik News : आर्थिक ‘पार्क’पैकी एक ‘पार्क’ नाशिकमध्ये प्रस्तावित : हर्षदीप कांबळे

Nashik News : राज्यातील उद्योगांच्या शाश्‍वत विकासासाठी शाश्‍वत आर्थिक ‘पार्क’ पाच ठिकाणी होतील. त्यातील एक ‘पार्क’ नाशिकमध्ये प्रस्तावित असून, त्यासंबंधीचे धोरण येत्या महिन्यात येईल, अशी माहिती उद्योग खात्याचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे यांनी आज येथे दिली.

हॉटेल गेट-वेमध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या नियमावलीच्या अनुषंगाने झालेल्या कार्यशाळेत उद्योजकांच्या प्रश्‍नाला त्यांनी उत्तर दिले. (Harshdeep Kamble statement One of financial parks proposed in Nashik news)

उद्योग क्षेत्राच्या धोरण, नियमावलीत बदल होतात. पण, २००१ चे वाइन धोरण कायम आहे. त्यात कधी सुधारणा होणार, या प्रश्‍नाला उत्तर देताना श्री. कांबळे यांनी वाइन धोरणाविषयी लवकर निर्णय होईल, असे स्पष्ट केले. चाळीस वर्षांपासून उद्योग करणाऱ्यांचे भूखंड ‘फ्री होल्ड’ करा, अशी मागणी उद्योजकांकडून आल्यावर श्री. कांबळे यांनी राज्याचे तसे धोरण नसल्याची माहिती दिली.

स्वतःच्या दोन भूखंडांवर उद्योग असलेल्या उद्योजकाने १५ ते २० लाख रुपये खर्च करून २०० झाडे लावली आणि आता पाण्याचे मीटर काढून नेले, मग झाडे कशी जगवायची, असा प्रश्‍न उपस्थित केला. त्यावर औद्योगिक विकास महामंडळाचे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी मलिकनेर यांनी महामंडळ झाडे जगवेल, असे उत्तर दिले.

नगररचना विभागाच्या डॉ. प्रतिभा भदाणे यांनी महामंडळाच्या सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील ठळक मुद्यांचे सादरीकरण केले. त्या म्हणाल्या, की चटई क्षेत्राचे मोजमाप सुलभ करण्यासाठी आणि ऑनलाइन इमारती परवानगी घेण्यासाठी सॉफ्टवेअर विकसित करण्याकरिता पी-लाइन संकल्पना सुरू करण्यात आली आहे. चटई क्षेत्रात वाढ केली.

औद्योगिक जमीन वापर वर्गीकरणात, उद्योग क्रिया-कलापांची टक्केवारी जमिनीच्या ८० टक्क्यांपेक्षा कमी क्षेत्रफळ नसावी आणि समर्थन वापर जमिनीच्या २० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावा. तसेच, प्रीमियम चटई क्षेत्र दर तर्कसंगत केला जातो आणि हप्त्याच्या आधारावर त्याचे ‘पेमेंट’ करण्याची परवानगी दिली जाते.

५०० चौरस मीटरसाठी वास्तुविशारदांचे प्रमाणपत्र आणि पावतीसह कागदपत्रे दिल्यास परवानगी ग्रहीत धरली जाईल. ५०० ते एक हजार चौरस मीटरसाठी दहा दिवसांत बांधकाम परवानगी दिली जाईल. नियमित परवानगी हवी असल्यास ती देण्यात येईल. विशेष म्हणजे, वर्षभर नियमावलीच्या अंमलबजावणीतून येणाऱ्या समस्या सरकार दूर करू शकणार आहे. या नियमावलीच्या तांत्रिक बाबींसाठी लवकर उद्योजकांसाठी स्वतंत्र कार्यक्रम घेतला जाईल.