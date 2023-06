Nashik News : आडगाव नाक्यावरील कचराकुंडीमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात

Nashik News : पंचवटीतील नवीन आडगाव नाका येथील बाप्पा सीताराम मंदिरालगत कचराकुंडी झाल्याने परिसरातील भाविक अन् रहिवाशांनी नाराजी व्यक्त केली. याप्रकरणी महापालिकेने कार्यवाही करावी अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे.

नवीन आडगाव नाका येथील त्रिमूर्तीनगर परिसरात श्री बाप्पा सीताराम मंदिर आहे. या ठिकाणी दररोज शेकडो भाविक दर्शनाला येतात. मंदिरात महिन्यातील पौर्णिमेला मोठा उत्सव होतो. परंतु मंदिरालगत कचराकुंडीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. (health of citizens in danger due to garbage dump on Adgaon Naka Nashik News)

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

तसेच परिसरात विविध प्रकारची दुकाने असून, रहिवासीदेखील मोठ्या संख्येने वास्तव्यास आहे. ये- जा करणाऱ्या वाहन आणि पादचाऱ्यांचीदेखील गर्दी असते. मंदिरालगत कचराकुंडी झाली असून , यापूर्वी काही महिन्यांपूर्वी महापालिकेकडे तक्रारदेखील करण्यात आली होती.

परंतु मनपाकडून कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे कचराकुंडी अधिकच उग्र रूप घेत असून, नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात सापडले आहे. पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मनपाने त्वरित कार्यवाही करावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे.