Nashik Rain News : हरसूलसह मुल्हेर अन्‌ मनखेड-सुरगाणा मंडलामध्ये गेल्या 24 तासांत अतिवृष्टी

Nashik Rain News : हरसूल, मुल्हेर, मनखेड, सुरगाणा मंडलात आज सकाळी संपलेल्या २४ तासांत यंदाच्या पावसाळ्यात पहिल्यांदा अतिवृष्टी झाली.

२४ तासांत हरसूल मंडलात १०८.३, मुल्हेरमध्ये ९६.३, मनखेडमध्ये ८९.३, सुरगाण्यात ८७.३ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. (Heavy rains in Harsul and Mulher and Mankhed Surgana mandals in last 24 hours nashik news)

आज दिवसभर संततधार पावसाची हजेरी नाशिक शहर आणि परिसरात सुरू होती. या पावसामुळे शहराच्या विविध भागांत रस्त्यांवरील खड्ड्यांमध्ये तळी साचल्याचे चित्र पाहावयास मिळत होते.

जिल्ह्यात आजपर्यंत ६५.५ टक्के पाऊस झाला आहे. गेल्या वर्षी २७ जुलैपर्यंत १४६.८ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली होती. आज सकाळी संपलेल्या २४ तासांत तालुकानिहाय झालेला पाऊस मिलिमीटरमध्ये आणि तालुक्यात आतापर्यंत झालेल्या पावसाची टक्केवारी कंसात : मालेगाव- ०.७ (८१.६), बागलाण- २७.१ (८०.४), कळवण- १७.८ (९०.६), नांदगाव- ४.३ (६१.३), सुरगाणा- ६४.८ (८७.१), नाशिक- ७.५ (५५.१), दिंडोरी- १३.३ (११३.४), इगतपुरी- २२.८ (५७.८), पेठ- ३१.५ (८१.९), निफाड- १.२ (७६.८), सिन्नर- १.३ (५२), येवला- ०.१ (७२.७), चांदवड- २.८ (५०.२), त्र्यंबकेश्‍वर- ६४.२ (६६), देवळा- ५.२ (७३.३).

गंगापूर ६२ आणि हरणबारी ७१ टक्के जलसाठा

पाणलोट क्षेत्रात सतत पाऊस होत राहिल्याने नाशिककरांचे पिण्याचे पाणी अवलंबून असलेल्या गंगापूर धरणात ६२, तर हरणबारी धरणात ७१ टक्के साठा झाला आहे. जुलैच्या अखेरच्या आठवड्यापर्यंत गेल्या वर्षी आळंदी, वाघाड, ओझरखेड, तिसगाव, भावली, वालदेवी, भोजापूर, हरणबारी, केळझर ही धरणे भरली होती.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

सद्यस्थितीत आळंदीमध्ये २२, वाघाडमध्ये ३४, ओझरखेडमध्ये २७, तिसगावमध्ये शून्य, वालदेवीमध्ये ३२, भोजापूरमध्ये २१, केळझरमध्ये ५६ टक्के जलसाठा झाला आहे. भावली धरण पूर्णपणे भरले असून, त्यातून २९०, तर ७८ टक्के जलसाठा ठेवत दारणा धरणातून दोन हजार ९६३, नांदूरमध्यमेश्‍वरमधून पाच हजार ५७६ क्युसेस विसर्ग सुरू आहे.

आदिवासी भागात होत असलेल्या पावसामुळे सह्याद्री पर्वतरांगांमधून खळखळून वाहणाऱ्या धबधब्यांचा आनंद घेण्यासाठी पर्यटकांची पावले रोज वळताहेत. जिल्ह्यातील सात मोठ्या आणि १७ मध्यम अशा २४ धरणांमध्ये सद्यस्थितीत ४४ टक्के जलसाठा झाला आहे. गेल्या वर्षी याच काळात धरणांमध्ये ८३ टक्के साठा झाला होता. मालेगाव आणि खानदेशसाठीच्या गिरणा धरणात आता २५ टक्के साठा झाला आहे.

२४ तासातील मंडलनिहाय पाऊस

(आकडे मिलिमीटरमध्ये)

मंडलाचे नाव आजचा पाऊस मंडलाचे नाव आजचा पाऊस

सटाणा १२.५ कोशिंबे २१

जायखेडा १२.५ कसबे वणी १६.३

वीरगाव १२.५ पेठ ३५.८

डांगसौंदाणे ३५.३ जोगमोडी २२.८

ताहाराबाद ४१.५ कोहोर ३५.८

कळवण १०.५ इगतपुरी २५.३

नवी बेज ३५.३ घोटी १०.३

मोकभणगी ३७.३ वाडीवऱ्हे १८

अभोणा १२.३ नांदगाव सदो १३.८

जातेगाव-नांदगाव १८.३ टाकेद १३.८

उंबरठाण ६७.८ धारगाव ३८.५

बाऱ्हे ६६.३ त्र्यंबकेश्‍वर ४७

बोरगाव १३.३ वेळुंजे ३७.३

ननाशी ४८.३ सातपूर २५.३

गिरणारे १२.५ सोनांबे १०