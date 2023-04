Unseasonal Rain : इगतपुरी तालुक्यात सलग तिसऱ्या दिवशी मेघगर्जनेसह अवकाळी पावसाची जोरदार हजेरी

Unseasonal Rain : इगतपुरी तालुक्याच्या पूर्व भागातील टाकेद पारिसरासह तालुक्याच्या विविध भागात आज सलग तिसऱ्या दिवशीही बेमोसमी पावसाने वादळी वारा आणि विजांच्या प्रचंड कडकडाटासह जोरदार हजेरी लावली.

यासोबतच झालेल्या गारपीटीने संपूर्ण परिसरात झालेल्या पावसाने जणुकाही धुमाकूळच घातल्याचे चित्र दिसुन येत होते.

दरम्यान या अचानक झालेल्या बेमोसमी पावसाने पूर्व भागातील पिंपळगाव मोर पासून खेड, अधरवड , इंदोरे, खडकेद, वासाळी, बारशिगवे, सोनोशी, मायदरा अडसरे बु, बेलगाव धामणी, धामणगाव, टाकेद खुर्दसह, साकुर फाटा, शेनीत, निनावी, भरविर परिसरात गरपीटीसह जोरदार हजेरी लावली.

या अवकाळी गारपिटीत संपूर्ण टाकेद परिसरासह विविध भागात विद्युत पुरवठा बंद झाला आहे. (Heavy unseasonal rain with thunder in Igatpuri taluka for third day nashik news)

या जोरदार झालेल्या अवकाळी पावसामुळे व गारपीटीमुळे लहान मोठ्या बागायतदार शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे.सध्या शेतकरी वर्गात बागायत बरोबरच पावसाळ्यात मुक्या जनावरांसाठी गवत, वैरण,काडी साठविण्याचे कामकाज यासोबतच लाकूड फाटा,खत सामग्री करण्याचे कामकाज चालू आहे.

अश्यातच कोरोनाच्या संचारबंदीमूळे घरातच सुरक्षित बसलेला शेतकरी,शेतमजूर दोन वेळेच्या भ्रांतीसाठी घरीच मेहनत घेतांना दिसत आहे. गहू,हरभरा काढणीनंतर पावसाळी मशागतीच्या पूर्व तयारीसाठी शेतकरी मेहनत घेतांना दिसत आहे.

या परिस्थितीत मधेच अवकाळीसारखे अस्मानी संकट हे शेतकऱ्यांच्या मुळावर आल्याने शेतकरी राजा दुहेरी संकटात पडला आहे.

पूर्व पट्ट्यातील धरणालगत असलेल्या पिंपळगाव मोर,बेलगाव,धामणगाव,भरविर, निनावी,कवडदरा,साकुर,अडसरे या परिसरातील कायम ओलिताखाली असलेल्या बागायतदार शेतकऱ्यांच्या काकडी, दोडकी, टोमॅटो, वांगी बटाटे कांदा, मका, वालवड, कोबी, गहू, आदी भाजीपाला आदी पिकांसह जनावरांचा चारा, उघड्यावर असलेला संसार यांसह वीटभट्टी व्यवसायिकांचे मोठे नुकसान झाल्याचे चित्र दिसुन आहे.

बागायत पिकांना अवकाळी गारपिटीचा जोरावर तडाखा बसला आहे यात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. बागायतदार शेतकरी मात्र दुहेरी संकटात पडला आहे.