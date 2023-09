Muthoot Finance Robbery Case : शहरातील उंटवाडी रोडवरील मुथुट फायनान्स भरदिवसा दरोड्याचा प्रयत्न व गोळ्या झाडून खून केल्याच्या गुन्ह्यातील संशयित विश्वजीत कुमारसिंग रामप्रल्हादसिंग (35, रा. मुजफ्फरपुर, राज्य बिहार) यास मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे.

मुथुट फायनान्सवरील दरोड्याची घटना १४ जून २०१९ रोजी सकाळी अकरा वाजेच्या सुमारास घडली होती. (high court Grants Bail to One in Muthoot Finance Robbery Case Benefit of error in police investigation nashik Crime)

उंटवाडी रोडवरील मुथुट फायनान्सच्या कार्यालयावर १४ जून २०१९ रोजी सकाळी पावणे अकरा-अकरा वाजेच्या सुमारास सशस्त्र दरोड्याची घटना घडली होती. या गुन्ह्यात संशयित विश्वजित सिंग याने मुथुट फायनान्सची रेकी केली होती व संशयितांना एक दुचाकीही पुरविली होती. जिचा वापर प्रत्यक्ष गुन्ह्यात करण्यात आला होता.

विश्वजित याच्या जामीन अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन त्यास जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.

जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने पोलीस तपासातील त्रुटींचा आधार घेतला. या गुन्ह्यात अटक केलेल्या संशयितांच्या जवाबात विश्वजित याने रेकी करून माहिती दिल्याचा उल्लेख वा पुरावा नाही, दरोड्याच्या घटनेपूर्वीच त्याने नाशिक सोडलेले होते.

तसेच, त्यापूर्वी त्याच्यावर एकच गुन्हा दाखल असल्याने त्याआधारे त्यास जामीन मंजूर केला आहे. यावेळी न्यायालयाने २५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यासह दरमाह पहिल्या शनिवारी अंबड पोलीस ठाण्यात हजेरी, संशयिताने सध्याचा राहण्याचा पत्ता व संपर्क क्रमांक तपासी अधिकार्यास देण्यासह पोलीसांना तपासात सहकार्य करण्याचे आदेश दिले आहेत.

संशयितातर्फे ॲड. एस.टी. पांडे, ॲड. अनिमा मिश्रा, ॲड अरविंद सिंग, ॲड. अनुज सिंग, ॲड. काजल उपाध्यय यांनी तर, सरकार पक्षातर्फे ॲड पी.एन. दाभोलकर यांनी युक्तीवाद केला.

अशी होती घटना

मुथुट फायनान्य कार्यालयातील दरोड्याच्या घटनेवेळी कामानिमित्ताने आलेला तरुण अभियंता मॅरियाईकरा सॅज्यू सॅम्युअल (29, मूळ रा. केरळ, हल्ली रा. मुंबई) याने संशयितांना प्रतिकार केला असता, एका संशयिताने त्याच्यावर गावठी कट्ट्यातून चार गोळ्या झाडून खून केला होता.

त्यानंतर संशयित पसार झाले होते. दरम्यान, पोलिसांनी अथक परिश्रम करून संशयितांना अटक केली होती. पोलीस तपासात संशयित विश्वजीत याने दरोड्यातील मुख्य सुत्रधार सुबोधसिंग, मनिषसिंग यांच्या संपर्कात राहून मुथुट फायनान्स कार्यालयाची रेकी केली होती.

तसेच तो त्र्यंबकेश्वर येथील एका आश्रमातही राहिल्याचे तपासात समोर आले. त्याने उल्हासनगर येथून एमएच 48 एएस 7097 क्रमांकाची दुचाकी खरेदी करून दरोडेखोरांना दिली. या दुचाकीचा वापर दरोड्यात झाला होता.

प्रत्यक्ष दरोड्याची घटना घडण्यापूर्वीच संशयित विश्वजित सिंग याने नाशिक सोडले होते. त्यास तत्कालीन पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी बिहार कारागृहाशी संपर्क साधून विश्वजीत सिंग यास नोव्हेंबर २०१९ मध्ये ताब्यात घेतले होते.