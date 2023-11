Diwali Holiday: शासकीय कार्यालयांमध्ये सुट्यांमुळे शुकशुकाट; सलग सुट्यांमुळे जिल्हा परिषदेत शांतता

Diwali Holiday: दिवाळीनिमित्त शुक्रवारपासून सुटी असलेली शासकीय कार्यालय सोमवारी (ता. १३) खुली झाली खरी. मात्र, सर्वच शासकीय कार्यालयांमध्ये सुटीचा माहोल दिसून आला. सर्वच कार्यालयांमध्ये कर्मचारी, अधिकारी यांची उपस्थिती अगदी नगण्य होती. बोटावर मोजण्याइतके कर्मचारी उपस्थित होते. (holiday atmosphere was seen in all government offices nashik news)

जिल्हा परिषदेत तर शुकशुकाट होता. दीपोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेला १० ते १२ नोव्हेंबर, अशी सलग तीन दिवस आणि पुन्हा १४ व १५ नोव्हेंबर अशी दोन दिवस याप्रमाणे एकूण पाच दिवस सुटी जाहीर करण्यात आली आहे. शुक्रवारी (ता. १०) धनत्रयोदशी, ११ नोव्हेंबरला दुसरा शनिवार असल्याने शासकीय सुटी होती. रविवार, १२ नोव्हेंबरला लक्ष्मीपूजन होते. सोमवारी शासकीय सुटी नसल्याने कार्यालये सुरू होती.

मात्र, बहुतांश कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांनी सुटी टाकलेली होती. सलग सुट्या असल्याने अनेकांनी सुटीचा अर्ज दिलेला असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून सांगण्यात आले.

अनेक विभागात हेच चित्र होते. कर्मचाऱ्यांसोबतच अनेक विभागप्रमुख देखील गैरहजर होते. बोटावर मोजणे इतके विभागप्रमुखांनी कार्यालयात हजेरी लावली.

उपस्थित असलेले कर्मचारी दुपारनंतर गायब झालेले दिसत होते. कर्मचारी, अधिकारी नसल्याने कामकाजात आनंदीआनंद दिसत होता. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत शुकशुकाट पसलेला होता. जिल्हा परिषदेसह जिल्हाधिकारी कार्यालय, महापालिकेत असेच काहीसे चित्र होते. मंगळवारी (ता. १४) पाडवा, बुधवारी (ता. १५) भाऊबाजी या दोन सुट्या आलेल्या आहे.

याला जोडून गुरुवारी, शुक्रवारी अनेकांनी सुट्या टाकलेल्या आहेत. त्यामुळे शासकीय कार्यालत हा आठवडा सुट्यांचेच वातावरण राहण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम शासकीय कामकाजावर होणार, हे नक्की.