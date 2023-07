Nashik News: 'त्या' प्रामाणिक पोलीस कर्मचाऱ्यांचा जिल्हाप्रमुखांच्या हस्ते सत्कार

Nashik News : दोन दिवसांपूर्वी गुरुवारी मध्यरात्री समृद्धी महामार्गावर शिर्डी ते इगतपुरी दरम्यान गोंदे ता. सिन्नर शिवारात झालेल्या कार अपघातात दोघांच्या मृत्यू झाला होता. या कारमध्ये मृतांच्या जवळून जवळपास एक लाख 60 हजार रुपये एवढी रोख रक्कम पोलिसांना आढळून आली.

घटनास्थळी पोहोचलेल्या वावी पोलीस ठाण्यातील दोघा कर्मचाऱ्यांनी ही रक्कम महामार्ग पोलीस पथकातील कर्मचाऱ्यांच्या समक्ष पंचनामा करून ताब्यात घेतली होती.

त्यांच्या या प्रामाणिकपणाचे सर्व स्तरातून कौतुक होत असतानाच जिल्हा पोलीस अधीक्षक शहाजी उमाप यांनी देखील शनिवारी दि.22 होणाऱ्या साप्ताहिक गुन्हे आढावा बैठकीत या दोन्ही कर्मचाऱ्यांना सत्कारासाठी निमंत्रण दिले आहे. (honest police personnel felicitated by district head One lakh sixty thousand rupees be deposited in police station for death in Samriddhi accident Nashik News)

समृद्धी महामार्गावरील कार अपघातात श्रीरामपूर तालुक्यातील कोरोना योद्धासह दोघांचा मृत्यू झाला होता. स्विफ्ट डिझायर कार पलटी होऊन हा अपघात झाला होता.

अपघाताची माहिती समजल्यावर दोडी परिसरात रात्रगस्तिवर असणारे वावी पोलीस ठाण्यातील कर्मचारी शैलेश बबन शेलार व देविदास उत्तम माळी हे दोघेजण घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी गंभीर जखमी अवस्थेत असलेल्या दोघांना रुग्णालयात हलवण्यासाठी मदत केली.

त्यांची ओळख पटवण्यासाठी अपघातग्रस्त कारची तपासणी करत असताना एका बॅगेत काही कागदपत्रां व सुमारे एक लाख साठ हजार रुपये रोख रक्कम आढळून आली. या रकमेबाबत श्री. शेलार यांनी तात्काळ सहाय्यक पोलीस निरीक्षक चेतन लोखंडे यांना माहिती दिली.

श्री. लोखंडे यांनी सदर रकमेसह गाडीत आणखी काही मौल्यवान ऐवज मिळतो का हे तपासून घटनास्थळ पंचनामा करावा व सर्व मुद्देमाल ताब्यात घेण्याची सूचना केली. त्यानुसार अपघात स्थळी आलेल्या महामार्ग सुरक्षा पोलीस पथकातील सदस्यांच्या समक्ष संपूर्ण कारची तपासणी करण्यात आली.

यावेळी कारमध्ये रोख रकमेसह अन्य कोणतीही मौल्यवान वस्तू आढळून आली नाही. तसा पंचनामा करून घेत श्री.शेलार व श्री. माळी यांनी ताब्यात घेतलेली रोख रक्कम वावी पोलीस ठाण्यात जमा केली.

अपघातात कारमधील दोघांचाही दुर्दैवी मृत्यू झाला असून त्यांच्या नातेवाईकांसोबत चर्चा करून रक्कम कोणाची याची पडताळणी केली जाईल व ती संबंधितांच्या सुपूर्त केली जाईल असे सहाय्यक निरीक्षक लोखंडे यांनी सांगितले.

दरम्यान, वावी पोलीस ठाण्यातील या दोन्ही पोलीस कर्मचाऱ्यांनी दाखवलेल्या प्रामाणिकपणाबद्दल त्यांचे सर्वत्र कौतुक करण्यात आले. जिल्हा पोलीस अधीक्षक शहाजी उमाप यांनी देखील त्यांच्या प्रामाणिकपणाची दखल घेत शनिवारी होणाऱ्या साप्ताहिक गुन्हे आढावा बैठकीत सत्कारासाठी विशेष निमंत्रण दिले आहे.

"पोलीस खात्यात प्रामाणिकपणे काम करणारे बहुसंख्य जन आहेत. मात्र चार-दोन जणांमुळे संपूर्ण खात्याची प्रतिमा डागाळली जाते व वावी पोलीस ठाण्यातील कर्मचारी श्री.शेलार व श्री. माळी यांनी दाखवलेला प्रामाणिकपणा सर्वांसाठीच प्रेरणादायी आहे. त्यामुळे त्यांचे पोलीस दलाच्या वतीने विशेष अभिनंदन करण्यात येणार आहे."

- शहाजी उमाप (जिल्हा पोलीस अधीक्षक नाशिक)